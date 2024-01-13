民進黨屏東縣全壘打 總統、3席立委、政黨票全拿

屏東縣開票情況。（記者羅欣貞攝）

2024/01/13 23:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕大選結果出爐，民進黨在屏東縣延續4年前佳績，揮出漂亮全壘打，賴清德得票數大勝侯、柯，區域立委鍾佳濱、徐富癸兩席全上、山原立委伍麗華成功二連霸。

屏縣各組總統人選，民進黨賴清德此次在屏縣獲22萬6110票、得票率47.51%，在全縣33鄉鎮市中有24個勝選，國民黨侯友宜得到14萬6789票、得票率30.84%，在離島琉球鄉及8個原鄉得票數最高，柯文哲獲10萬3028票、得票率21.65%，在各鄉鎮市得票均落後。全縣總統副總統選舉人數68萬1631人，投票數47萬9379票，投票率70.33%。

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第一選區民進黨鍾佳濱此次獲得10萬8723票、得票率48.4%，國民黨黃明賢獲8萬8518票、得票率39.41%，較上次代表藍營的葉壽山9萬467票減少。第一選區投票率71.3%。

激戰區第二選區民進黨徐富癸獲10萬8923票、得票率53.38%，無黨參選的蘇孟淳得8萬2147票、得票率40.26%，較上次父親蘇震清10萬7956票少了2萬多票。第二選區投票率69.17%。

在山地原住民立委部分，全國10人搶3席，極為激烈，伍麗華4年前成為民進黨首位山原立委，此次她全國獲3萬1874票、其中屏縣得到1萬3288票，均較4年前增加，以全國第二高票成功連任。

不分區立委政黨票部分，民進黨此次在屏東縣獲20萬7893票、得票率44.4%，較2020年得票率42.04%增長；國民黨此次得15萬3480票、得票率32.78%，也較2020年得票率31.66%高；台灣民眾黨此次得7萬6870票，較上次3萬6352票翻倍，得票率16.42%，也較上次7.24%大幅成長。

屏縣此次首個完成開票的是車城鄉，在晚間6點45分開完，最後一個三地門鄉在晚間9點25分完成。

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