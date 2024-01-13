勝選之夜哽咽落淚 吳思瑤：要為下一代繼續努力

吳思瑤表示，此次選舉泛藍對手分裂，是她歷屆選舉中承受最多抹黑、攻擊的一次，希望未來台灣不要再分顏色，她抱著前助理的孩子講到哽咽落淚，希望為孩子、台灣下一代繼續努力。（記者陳奕全攝）

2024/01/13 23:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕大選落幕，台北市第一選區立委由民進黨吳思瑤當選，她表示此次泛藍對手分裂，是她歷屆選舉中承受最多抹黑、攻擊的一次，希望未來台灣不要再分顏色，她抱著前助理的孩子講到哽咽落淚，希望為孩子、台灣下一代繼續努力。

她說，這次選舉是歷屆來受過最多抹黑、攻擊的一次，對手把打擊她當作獲得選票的保證，這次對她的傷害是過去的2倍，她認為每次民主選舉都是台灣社會一次和解的工程，而非撕裂的開始，不要因為勝選就喪失聆聽民意的能力，2024是民進黨要深切檢討的再一次機會，她會督促政府更誠摯面對人民，希望鄉親繼續支持她作為民進黨的良心。

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她在現場抱著前助理的孩子說，希望台灣未來不要分藍、綠、白，當你抱著孩子，真的不會過問顏色，這是很神奇的力量，講到此處她也哽咽落淚，說自己要為更多孩子努力，雖然自己沒有生育，但還是要為台灣的下一代努力。

該區國民黨候選人張斯綱則說，很抱歉沒有把這席贏回，希望支持者難過一下就好，明天繼續努力，繼續在北投、士林好好實踐承諾，只要團結一心終有機會贏回來。他也提到，雖然目前看起來輸了，但在野票數還是高過吳思瑤，請吳要警惕、思考，回應民意的期待，不要只顧黨意。

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