中選會公布總統大選投票率 71.86％歷年倒數第二低

中選會今（13日）晚間22時04正式完成第16任總統、副總統以及第11屆立委選舉開票，中選會主委李進勇表示，總統選舉人數為1954萬8531人，投票人數1404萬8310人，投票率為71.86％。（記者李文馨攝）

2024/01/13 23:21

〔記者李文馨／台北報導〕中選會今（13日）晚間22時04分正式完成第16任總統、副總統以及第11屆立委選舉開票，中選會主委李進勇表示，總統選舉人數為1954萬8531人，投票人數1404萬8310人，投票率為71.86％。與歷年數據相比，此次投票率僅高於2016年的66.27%。

李進勇指出，在區域立委部分，選舉人數1903萬770人、投票人數1371萬7881人、投票率72.08％；原住民立法委員部分，平地原住民選舉人數21萬36人、投票人數12萬2343人、投票率58.25％；山地原住民選舉人數22萬8164人、投票人數14萬6750人、投票率64.32％。中選會將預計在19日前審定當選名單。

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李進勇也說明，由於基隆市第177投票所，因區域選舉票1張誤發為山地原住民選舉票，致電腦計票系統之選舉人數較原公告人數多1人。

另，媒體詢問大直國小出現政黨票雙面印製的情況，李進勇強調，由於選務人員及時發現，因此選票未被圈選，其它投開票所皆無此情事，對選舉結果毫無影響；也已經要求台北選委會與廠商應查明原因。

歷年總統大選的投票率分別為1996年的76.04%、2000年的82.69%、2004年的80.28%、2008年的76.33%、2012年的74.38%與2016年的66.27%，總統大選投票率自2000年10任總統選舉創下新高後，逐屆降低，除了2020年選舉逆勢上揚，今年再次跌回71.86％。

投開票結果如下：

一、選舉人數、投票人數、投票率：

（一）總統、副總統：選舉人數1954萬8531人；投票人數1404萬8310人；投票率71.86％。

（二）區域立法委員：選舉人數1903萬770人；投票人數1371萬7881人；投票率72.08％。

（三）原住民立法委員：

１、平地原住民：選舉人數21萬36人；投票人數12萬2,343人；投票率58.25％。

２、山地原住民：選舉人數22萬8,164人；投票人數14萬6,750人；投票率64.32％。

備註：基隆市第177投票所因區域選舉票1張誤發為山地原住民選舉票，致電腦計票系統之選舉人數較原公告人數多1人。

（四）全國不分區及僑居國外國民立法委員：選舉人數1956萬6007人；投票人數1404萬4042人；投票率71.78％。

※近年重大選舉投票率一覽表

近年總統選舉統計一覽表

近年立委選舉統計一覽表

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