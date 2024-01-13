為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

中選會公布總統大選投票率 71.86％歷年倒數第二低

中選會今（13日）晚間22時04正式完成第16任總統、副總統以及第11屆立委選舉開票，中選會主委李進勇表示，總統選舉人數為1954萬8531人，投票人數1404萬8310人，投票率為71.86％。（記者李文馨攝）

中選會今（13日）晚間22時04正式完成第16任總統、副總統以及第11屆立委選舉開票，中選會主委李進勇表示，總統選舉人數為1954萬8531人，投票人數1404萬8310人，投票率為71.86％。（記者李文馨攝）

2024/01/13 23:21

〔記者李文馨／台北報導〕中選會今（13日）晚間22時04分正式完成第16任總統、副總統以及第11屆立委選舉開票，中選會主委李進勇表示，總統選舉人數為1954萬8531人，投票人數1404萬8310人，投票率為71.86％。與歷年數據相比，此次投票率僅高於2016年的66.27%。

李進勇指出，在區域立委部分，選舉人數1903萬770人、投票人數1371萬7881人、投票率72.08％；原住民立法委員部分，平地原住民選舉人數21萬36人、投票人數12萬2343人、投票率58.25％；山地原住民選舉人數22萬8164人、投票人數14萬6750人、投票率64.32％。中選會將預計在19日前審定當選名單。

李進勇也說明，由於基隆市第177投票所，因區域選舉票1張誤發為山地原住民選舉票，致電腦計票系統之選舉人數較原公告人數多1人。

另，媒體詢問大直國小出現政黨票雙面印製的情況，李進勇強調，由於選務人員及時發現，因此選票未被圈選，其它投開票所皆無此情事，對選舉結果毫無影響；也已經要求台北選委會與廠商應查明原因。

歷年總統大選的投票率分別為1996年的76.04%、2000年的82.69%、2004年的80.28%、2008年的76.33%、2012年的74.38%與2016年的66.27%，總統大選投票率自2000年10任總統選舉創下新高後，逐屆降低，除了2020年選舉逆勢上揚，今年再次跌回71.86％。

投開票結果如下：

一、選舉人數、投票人數、投票率：

（一）總統、副總統：選舉人數1954萬8531人；投票人數1404萬8310人；投票率71.86％。

（二）區域立法委員：選舉人數1903萬770人；投票人數1371萬7881人；投票率72.08％。

（三）原住民立法委員：

１、平地原住民：選舉人數21萬36人；投票人數12萬2,343人；投票率58.25％。

２、山地原住民：選舉人數22萬8,164人；投票人數14萬6,750人；投票率64.32％。

備註：基隆市第177投票所因區域選舉票1張誤發為山地原住民選舉票，致電腦計票系統之選舉人數較原公告人數多1人。

（四）全國不分區及僑居國外國民立法委員：選舉人數1956萬6007人；投票人數1404萬4042人；投票率71.78％。

※近年重大選舉投票率一覽表

近年總統選舉統計一覽表

近年立委選舉統計一覽表

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
綠藍白包辦、小黨全軍覆沒 不分區立委當選名單一次看！
2024/01/13 22:39

綠藍白包辦、小黨全軍覆沒 不分區立委當選名單一次看！
賴清德、蕭美琴當選創紀錄！民進黨突破執政黨「八年魔咒」
2024/01/13 20:33

賴清德、蕭美琴當選創紀錄！民進黨突破執政黨「八年魔咒」

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
台北「章魚哥」天玉里開票完畢！賴清德最高票 柯文哲老三
2024/01/13 17:35

台北「章魚哥」天玉里開票完畢！賴清德最高票 柯文哲老三
投票結束 高雄投票率約69％
2024/01/13 16:39

投票結束 高雄投票率約69％
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播