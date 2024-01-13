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藍綠白政黨補助款最高2億 時力未過門檻拿不到

中選會資料，時代力量此次選舉得票率僅2.57%，未過3%門檻，拿不到選舉補助款。（資料照，記者李文馨攝）

中選會資料，時代力量此次選舉得票率僅2.57%，未過3%門檻，拿不到選舉補助款。（資料照，記者李文馨攝）

2024/01/13 23:32

〔記者李文馨／台北報導〕2024大選結果出爐，本次大選一共16個政黨登記參加不分區立委政黨票選舉。依據《公職人員選舉罷免法》，不分區選票得票率達3%以上的政黨，直到該屆立委任期屆滿為止，可獲得每年每票50元的政黨補助金，而本次大選中，僅有民進黨、國民黨、民眾黨過門檻，未來藍綠兩黨每年可獲超過2億元以上補助款，民眾黨初估也可獲1.5億元以上。

根據中選會資料，本次民進黨政黨票得票率為36.16%，共獲得498萬1060票，每年初估可獲2億4905萬300元補助款；國民黨得票率34.58%，總票數為476萬4293票，每年初估可獲得2億3821萬4650元補助款；台灣民眾黨得票率為22.07%，一共拿下304萬0334票，每年補助款為1億5201萬6700元。

上屆國會有3席的時代力量，此次選舉得票率僅有2.57%，不僅未過5%門檻，無法參與分配不分區立委資格，選舉補助款也拿不到，不過由於得票率高於1%，若個人或企業有捐款給時代力量，可於報稅時當作當年度列舉扣除額抵稅。

根據規定，國家應每年對政黨撥給競選費用補助金，其撥款標準以最近一次立委選舉為依據，不分區政黨得票率達3%以上者，應補貼該政黨競選費用，每年每票補貼新台幣50元，至該屆立法委員任期屆滿為止。

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