不畏藍白合！何欣純4連霸 成問鼎台中市長熱門人選

台中第7選區何欣純（中）順利連任，今晚感謝鄉親的支持。（記者陳建志攝）

2024/01/13 23:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中市立委第7選區（大里、太平區），現任民進黨立委何欣純挑戰4連任，基層實力雄厚，先前3次立委選舉的得票數步步高，加上4年來成功爭取台74線大里草湖交流道、十九甲北出匝道完工、動土等政績，此次在「藍白合」逆風下雖得票數下滑，仍拿下13萬2千多票順利連任，贏了對手林家興3萬6千多票，在蔡其昌慘勝下，成為綠營問鼎下屆市長熱門人選。

何欣純曾任3屆議員、3屆立委，在地經營20多年，基層非常扎實，2012年由市議員轉戰立法委員，國民黨當時派出具全國知名度的鄭麗文與她對壘，何欣純仍以8千多票的差距勝出；2016年連任時又囊括63%選票，大勝對手5萬2千多票；2020年得票率再增加到63.3%，一舉拿下14萬9千多票的全國最高票，此次爭取4連任，在政黨輪替和「藍白合」逆風下，最後仍拿下13萬2千多票順利連任。

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何欣純擔任立委10年來戰戰兢兢，在國會勤於問政，也利用空檔趕回選區為民服務，不過本次面對「政黨輪替」的逆風，何欣純不敢大意，去年初開始就深入社區、結合里長舉辦數十場的親子活動，還邀請紙風車劇團演出，搶攻親子票，更持續站路口、深入菜市場，並以里為單位挨家挨戶拜票，親自拜訪選民握到每一雙手的策略奏效，在民進黨台中立委大敗下，仍以3萬6千多票的差距勝出，成績相對亮眼，也成為綠營問鼎下屆市長熱門人選。

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