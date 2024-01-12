「謝家豪宅」爭議不還口 謝衣鳯錄影訴原因

「謝家豪宅」遭抨擊，謝衣鳯表示跟對手（吳音寧）大家都是同鄉，即使不熟，仍有非常多共同的朋友。（翻攝謝衣鳯臉書）

2024/01/12 23:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨彰化縣第三選區立法委員候選人謝衣鳯，近日面臨「謝家豪宅」爭議時均選擇不回應，而在大選前夕，她特地錄影談論家世，並貼文臉書粉專表達心情，她也回應為何罵不還口，主因跟對手（吳音寧）都是同鄉，即使不熟，仍有非常多共同的朋友，認為「大家都吵架怎會有好話」，不知何時才能結束這樣的選舉文化。

謝衣鳯祖父謝言信與媽媽鄭汝芬曾任立法委員，在地方深耕40年，然而謝氏家族住所也越蓋越多，越蓋越大，近日還購買台糖國有地蓋第三代豪宅，遭抨擊為「謝家白宮」，對此謝式家族的人表示，一切合法建造，也有民眾打抱不平，有錢買地蓋房有何不妥？但謝衣鳯均未正面回應。

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昨日，謝衣鳯突然在臉書粉絲專業上放上一則影音，她表示，今天忙完大概也沒時間公開宣傳，還有很多話想跟大家聊聊，所以簡單的拍了影片，影片中，她先感謝鄉親給她機會進入立法院，過去4年在法案、預算、地方建設和民生議題上得到很多寶貴經驗。

謝衣鳯也說，台灣交通很方便，搭乘高鐵是她把握時間用餐的最好時光，可是遇到疫情，就無法用餐了，這期間在立法院，她也曾對疫苗、口罩等提很多建議，希望政府採納，只是國民黨在國會是少數，大家必須知道在立法院不是吵架吵贏、打架打贏就能獲得最後協商結果，必須要以表決方式決定等語。

最後，謝衣鳯也提到，這次選舉讓她有很大的體悟，很多鄉親跟競選幹部都關切她為何不攻擊對手，她認為，選舉只是一時，覺得大家都是同鄉，即使不熟，但兩人之間還會有非常多共同的朋友，在選舉期間有很多討論跟溝通式無法理性的，「大家都吵架怎麼會有好話」，對於這段時間，造成溪州街上所有鄰居和長輩受到騷擾與不便，她感到非常抱歉，不曉得這樣的選舉文化何時才能結束，希望台灣民主越來越好。

謝衣鳯家族購買台糖國有地蓋第三代豪宅，遭抨擊為「謝家白宮」，引起爭議。（資料照）

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