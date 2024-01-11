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首頁　>　政治

謝衣鳯甩不開豪宅爭議 急找「高手」掃街拜票吸人氣

彰化縣立委謝衣鳯掃街，SBL彰化柏力力職業籃球隊球星一起站上宣傳車拜票。（記者陳冠備攝）

彰化縣立委謝衣鳯掃街，SBL彰化柏力力職業籃球隊球星一起站上宣傳車拜票。（記者陳冠備攝）

2024/01/11 21:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕2024大選進入倒數，彰化縣立委第三選區陷入膠著戰，國民黨候選人謝衣鳯近日深陷「三代蓋豪宅」爭議，受到不少壓力，今日一早謝衣鳯在SBL彰化柏力力職業籃球隊及三大有線排球隊的球員陪同下，到北斗地區車掃拜票，在這些「高手」助陣加油下，吸引不少民眾眼光，為選情關鍵時刻爭取人氣。

「拜託！」、「拜託！」，謝衣鳯連續兩天由彰化縣長王惠美及台中市長盧秀燕陪同下，在溪湖、埔心、二林等選區掃街拜票，強打「媽媽牌」，今日助選員則換成身高約彰化柏力力的江尚謙、廖景泰等球星，這些球員個個超過190、200公分，站在宣傳車上「高人一等」果然立刻吸引目光，也讓不少支持者鄉親高呼加油。

彰化柏力力籃球隊表示，在立委謝衣鳯和縣議長謝典林全力支持下，讓球隊邁向成立第二年，這次選舉最後關頭，特別來為謝衣鳯加油，另外，三大有線男子排球隊執行教練林志勇表示，謝衣鳯尾委員長期支持發展地方體育運動，讓排球隊員無後顧之憂練球，更可以變成專業球隊打全國賽，他和球員都很感激。

謝衣鳯表示，為了扶植台灣的運動產業，政府除了要加強培養運動選手外，還應透過稅賦修法減稅等誘因，鼓勵公司企業贊助體育，讓更多民間資源，一起協助台灣的運動，如能連任，她將繼續督促中央重視體育運動，讓想往運動發展的選手，有更多的出處。

彰化縣立委第三選區國民黨候選人謝衣鳯（中）到北斗老街拜票，SBL彰化柏力力職業籃球隊到場站台力挺。（記者陳冠備攝）

彰化縣立委第三選區國民黨候選人謝衣鳯（中）到北斗老街拜票，SBL彰化柏力力職業籃球隊到場站台力挺。（記者陳冠備攝）

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