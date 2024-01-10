王義川「謝家白宮」快閃 歎「住在裡面天天辦運動會」

王義川等人到「謝家白宮」前快閃拍照。（記者顏宏駿攝）

2024/01/10 18:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕民進黨不分區立委候選人王義川等人發起的「川流不息民主前行」全台大車掃，今天來到彰化縣立委第三選區，王義川與吳音寧合體造勢，途中經過「謝家白宮」拍照快閃，民眾自發性送上藍白黑三色汽球，邀請王義川一一刺破，象徵「藍白謊言、黑金勢力，一穿（義川）就破。」

掃街車隊在謝家豪宅前短暫停留，許多名嘴、網紅看到眼前的豪宅大表驚訝，王義川還問「眼前這幾棟都是謝家的？」吳音寧說「溪州最大棟，另外一邊還有服務處」，王義川猛搖頭說「住在裡面的人，是要每天辦運動會喔！」

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現場民眾手舉諷刺布條「我愛依鳳（衣鳯）夭壽好康」的白布條，還有民眾送上藍色、白色、黑色三色汽球，邀請王義川、李正皓、吳音寧3人各自拿著農用耙子、筆、大支香，將代表國民黨、民眾黨、黑金勢力的氣球一一刺破。眾人高喊，「藍白吹雞胿（氣球），刺破藍白謊言，刺破黑金勢力！」

吳音寧說，謝家包牌支持藍、白，謝衣鳯支持國民黨，謝典林支持民眾黨，「其實謝家支持的不是理念，而是包牌政治投資，單純為利益考量。」她呼籲，選民要看清，謝家在地方已經執政超過40年，家鄉要改變，一定要換人做做看，支持吳音寧，家鄉才有新希望。

這場快閃造勢因音量過大，有地方人士質疑引影響到對面南州國小的受教權，對此吳音寧競選總表示，並未收到檢舉，事前都有跟轄區警局申請，也有跟學校溝通，競總在學校附近舉辦活動都會放低音量，但難免有支持者情緒較高，不過並未接到家長抗議，但若有影響到學生與家長，還是表達歉意。

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