陪劉建國車掃 王義川：雲林這站要守住

民進黨不分區立委候選人王義川（右3）等人發起的川流不息民主前行全台車掃活動，今天抵達雲林西螺與第二選區立委候選人劉建國（右 2）一起車掃衝票。（記者黃淑莉攝）

2024/01/10 13:58

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨不分區立委候選人王義川等人發起的「川流不息民主前行」全台大車掃，今天中午走過西螺大橋抵達雲林與第二選區立委候選人劉建國合體車掃；王義川指出，總統、立委及政黨票請支持民進黨候選人，尤其雲林這條線一定要守住，再往彰化、台中突破。

川流不息全台大車掃活動今天進入第3天，中午抵達西螺，劉建國、王義川2人在西螺大橋南端合體，搭上戰車在西螺市中心掃街，沿途受到許多支持者歡迎，不少人趁著車停等紅燈時衝上去與王義川、劉建國握手，高喊加油、凍蒜，還有不少支持者自主騎機車隨行。

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王義川表示，這幾天車掃民眾都很熱情，距離選舉投票剩3天，拜託雲林鄉親支持劉建國、支持民進黨，尤其總統雲林這條線一定要守住，讓民進黨從南部屏東、高雄、台南一路住北突破。

劉建國指出，王義川的精神就是台灣精神，他希望能串連全台守護台灣所有有力人士大家一起打拚，國會沒有過半台灣一定亂，王義川從台灣母河濁水溪北岸來到南岸，北岸第一席是吳音寧、南岸第一席劉建國，兩岸串連起來台灣才可以更加進步、穩定，呼籲大家一起衝、一起打拚，讓民進黨國會過半台灣才能更進步，才能與全世界自由民主國家站在一起，台灣才能更和平。

民進黨不分區立委候選人王義川今天抵達雲林西螺與第二選區立委候選人劉建國一起車掃。（記者黃淑莉攝）

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