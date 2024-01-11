海外鄉親返台挺「彰化小音」 小英總統明率在地頭家為吳音寧站台

近300名來自世界各地的台灣人，接力組團來到彰化為吳音寧加油。（吳音寧競選總部提供）

2024/01/11 19:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕選前倒數36小時，彰化縣立委第三選區選情備受海外台灣人關注，近日有近300名來自亞洲、大洋洲、北美、南美、歐洲等地的台灣人，接力組團來到彰化為民進黨提名的候選人吳音寧加油，為把握選前最後一刻，吳音寧競總發出「小英總統召集令」，明（12日）將在二林鎮舉辦「中小企業頭家顧台灣」講座，為吳音寧和民進黨固票、催票。

吳音寧靜選總部表示，從吳音寧宣布投入選戰，就收不少海外台灣同鄉會來信，要組團來到彰化為吳音寧加油助選，陸陸續續已有北美同鄉加油團、大洋洲助選團、世界台灣人大會（WTC）、世界台灣同鄉會聯合會（WFTA）、民進黨美西黨部海外助選團、北美醫師協會、聖地牙哥信賴台灣之友會、加州柑縣台美商會（TCCOC）等響應。

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北美同鄉加油團、全美台灣同鄉會會長陳桂鈴表示，台灣能被世界看到，台灣能在國際發聲，是蔡英文總統任內很多人努力爭取來的，「我們在國外都看得很清楚」，台灣要走國際路線，不能再走回受到共產黨牽制的回頭路，只有選對的人，走對的路，才能守護住台灣的民主、自由與國際地位。

「台灣一路贏」勝選團召集人程韻如表示，「台灣是我們的根」，吳音寧是很好的人才，看到愛台灣、愛土地的年輕人站出來，便覺得台灣很有希望。

吳音寧表示，這次選戰並不簡單，因為要面對彰化地方上掌權40幾年的家族勢力，但她想到，許多為台灣打拚、為民主努力的前輩也曾經遇到很多困難，所以她再辛苦也不怕，她也呼籲，這個星期六，一定要回家投票，為民主價值、公義價值投下神聖的一票。

另外吳音寧競總明天中午在二林鎮尚將美食館舉行「中小企業頭家顧台灣」活動，將邀請總統府資政沈榮津，專題演講「台灣經濟發展趨勢」，總統蔡英文也會臨親致詞，期待「小英拉抬小音」聲勢。

300名來自世界各地的台灣人，到彰化為吳音寧加油。（吳音寧競選總部提供）

總統蔡英文明將率在地頭家為吳音寧站台。（吳音寧競選總部提供）

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