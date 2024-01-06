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吳音寧在路上！ 黃金週末到彰化「路上村」車掃

吳音寧到芳苑鄉路上村車掃拜票。（吳音寧競選團隊提供）

吳音寧到芳苑鄉路上村車掃拜票。（吳音寧競選團隊提供）

2024/01/06 23:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕民進黨「在路上」競選廣告，引發各界熱烈討論，而實際上彰化縣芳苑鄉還真的有個路上村，彰化縣第三選區立委候選人吳音寧呼應熱度，今日一早就在路上村車掃拜票，她也開起臉書直播宣傳，晚間在北斗舉行的「濁水放送」文化季，果然吸引了近5000民眾參與，讓「在路上」成為網路最佳流量密碼。

選前黃金週，吳音寧一早就跟競選團隊到芳苑鄉路上村進行車掃拜票，下午則到北斗奠安宮旁停車場，參加「濁水放送」看見彰化西南角Ｘ與寧同行文化季，活動內容有市集、黑泥搖滾、偏鄉騎士影像展及親子手作，晚上還有紙風車「即將成真火舞團」演出「火爾摩莎Firemosa」火舞秀，至少湧入5000人參與。

吳音寧表示，台灣的母親之河濁水溪，鮮少有屬於年輕人的活動，她找來有相同理念的年輕樂團來到濁水溪畔，與在地青年創業者，小農等與地方青年用力吶喊，一同放送屬於青年的獨立之聲。晚上則有紙風車壓軸演出火舞，從早到晚不斷電活動，讓第三選區熱鬧滾滾。

吳音寧說，她主張「文教有進步」，彰化西南角長期缺乏關注，文化資源比起城市相對匱乏，今天看到那麼多年輕人與孩子的面孔，內心相當激動，第三選區值得更好，希望她未來進入國會，來爭取更多文化建設與相關經費，讓藝術、文化等多元活動，在彰化西南角的10個鄉鎮遍地開花。

吳音寧舉行「濁水放送」看見彰化西南角Ｘ與寧同行文化季。（吳音寧競選團隊提供）

吳音寧舉行「濁水放送」看見彰化西南角Ｘ與寧同行文化季。（吳音寧競選團隊提供）

彰化北斗舉行「濁水放送」看見彰化西南角Ｘ與寧同行文化季，邀請紙風車即將成真火舞團演出火舞秀。（吳音寧競選團隊提供）

彰化北斗舉行「濁水放送」看見彰化西南角Ｘ與寧同行文化季，邀請紙風車即將成真火舞團演出火舞秀。（吳音寧競選團隊提供）

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