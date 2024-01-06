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慎防謠言！沈伯洋：吳音寧是中國攻擊頭號目標

民進黨不分區立委候選人沈伯洋表示，吳音寧在北農時期，就受到許多政治攻擊，其中就有很多是結合中國帳號的抹黑。（記者陳冠備攝）

民進黨不分區立委候選人沈伯洋表示，吳音寧在北農時期，就受到許多政治攻擊，其中就有很多是結合中國帳號的抹黑。（記者陳冠備攝）

2024/01/06 21:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕總統立委大選進入關鍵時刻，民進黨不分區立委候選人沈伯洋，為彰化縣立委第三選區候選人吳音寧站台時指出，很多政治攻擊會結合中國帳號來抹黑，吳音寧就是中國網軍攻擊的頭號目標，去年YouTube等網站曾刪除了3萬多個中國網軍頻道，其中有20個是專門攻擊吳音寧的頻道。

沈伯洋表示，他的專長是國家安全，從台灣有選舉以來，抹黑和謠言從來沒有斷過，這幾年又多了中國共產黨放謠言，包括從2018年開始，吳音寧在北農時期，就受到許多政治攻擊，其中就有很多結合中國帳號的抹黑。

沈伯洋指出，民主台灣最大威脅是中國，中國則透過認知作戰洗腦台灣人，Google、YouTube曾刪除了3萬多個中國網軍頻道，其中有20個是專門攻擊吳音寧的頻道，因為中國認為，要吃掉彰化的農業，一定要幹掉彰化的農業改革，吳音寧就是他們的頭號目標，這是我們不能忍受的事，所以大家一定要站在吳音寧這邊，一起打擊中國謠言，讓他們無法影響彰化鄉親。

吳音寧表示，從她參選以來，就是一步一腳印跑行程，會那麼拚，是因為她和鄉親一樣盼望地方更好、更有發展，但是第三選區長期以來，被謝家霸佔，他們三代立委，越做越有錢，蓋了一代豪宅、二代豪宅，第三代豪宅都變白宮了。

吳音寧說，選到現在，她的對手謝衣鳳已經急了，目前網路上開始出現大量的抹黑、假訊息，希望挺公平正義的人站出來，一起幫吳音寧催票、固票。

彰化縣第三選區立委候選人吳音寧出席造勢活動。（記者陳冠備攝）

彰化縣第三選區立委候選人吳音寧出席造勢活動。（記者陳冠備攝）

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