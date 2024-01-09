中研院士朱敬一前進「謝家白宮」 全台唯一只挺吳音寧

朱敬一（右）力挺吳音寧，他們站在「謝家白宮」前。（記者顏宏駿攝）

2024/01/09 13:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中研院士朱敬一今天到彰化縣輔選民進黨立委候選人吳音寧，吳音寧競總特別選在對手「謝家白宮」豪宅對面開快閃演講會。朱敬一說，她從「反中科搶水」運動認識吳音寧，多年的觀察，她知道音寧是正直、勇敢、樸實又有教養的人，因為了解她，所以可以勇敢地向彰化鄉親推薦音寧是一個好的立委人選。

朱敬一站在佔地600坪的「謝家白宮」前推薦吳音寧，他說，彰化需要翻轉、改變，其原因就在於「我身後這棟豪宅」，要有人來翻轉這個選區，那個人就是吳音寧，她具有多項特質，值得託付。

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他說，全台很多立委候選人來拜託他助選，但他只幫忙吳音寧，因為他認識音寧已有11年。當時他擔任國科會主委，音寧為了二林中科園區用水問題跟國科會協商，這樣為農民用水挺身而出，非為私利，可見是正直的人。

朱敬一說，音寧挺身為農民爭取用水的權益，過程中受到很多壓力，甚至面臨黑道威脅，她都不為所動，她是勇敢的人，而她也是樸實的人，她出身平凡的家庭，不像對手可以蓋起大豪宅。

朱敬一又說，音寧在北農任職期間，即使面對官場的壓力，都不會用譁眾取寵的方式去面對，這是謙虛的人，更重要的是音寧是有教養的人。朱敬一表示，因為認識音寧11年，了解她的為人，所以可以安心地向彰化鄉親推薦吳音寧。

國立屏東大學社會發展系主任邱毓斌說，他認識音寧30年，在台灣民主轉型過程中的所有社會運動、改革，他們幾乎無役不與，也了解台灣社會目前面臨的問題，其中「地方派系」是目前最難打破的保守勢力，地方派系多出自農業鄉鎮，在過去強調「地方服務」的農業環境也許可以應付選民需求，但台灣鄉間目前面臨少子化、老年化的危機，農業如何轉型？老人如何安置安養？都需要專業的立委加入立法。

邱毓斌表示，音寧一路走來，專注台灣農業面臨的難處，知道台灣正面臨關鍵轉型的時刻，而「地方派系」又把持基層的網絡，要挑戰地方派系是何等的困難，音寧明知困難，卻勇敢承擔，鄉親一定要支持她。

學術界連署力挺吳音寧已超過100位在大學任教的學術界人士，今天到場力挺吳音寧的學術界人士還有台大社會學系教授陳東升、台灣機械工程學系教授陳炳輝、中正大學福利學系教授呂建德、彰師大美術學系教授吳介祥等人，他們都說，將來吳音寧當選立委，都可以提供專業的意見和資源。

學術界前進「謝家白宮」，力挺吳音寧。（記者顏宏駿攝）

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