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陪鄭運鵬掃街最後衝刺 鄭文燦催票：6席全上讓桃園建設往前走

選前最後一天，鄭文燦陪鄭運鵬掃街拜票。（記者謝武雄攝）

選前最後一天，鄭文燦陪鄭運鵬掃街拜票。（記者謝武雄攝）

2024/01/12 16:56

〔記者謝武雄／桃園報導〕選前最後一天，行政院副院長鄭文燦陪爭取連任的立委鄭運鵬掃街拜票，他說，桃園6個選區的立委選情都很膠著，要到最後一刻才能分出高下，希望大家站出來投票，票票要入匭，不能鬆懈，最後黃金時間，大家要把握機會，希望民進黨提名5席及友軍趙正宇都能當選，未來對接總統賴清德，讓桃園的建設不落後。

鄭文燦說，自己擔任副院長，知道桃園需要能做市政後盾立委和總統，未來6席民進黨及親民進黨的立委當選，對接民進黨中央執政，中央、地方努力讓桃園建設往前走，賴清德若當選，以賴清德對桃園承諾，會幫助桃園更多。

至於總統的選情，鄭文燦認為，總統是三腳督，藍綠白3陣營在桃園都有基本盤，基本上都有一定支持度，希望全力衝刺，讓賴蕭配開出高票，畢竟賴蕭配這組在執政比較熟悉、有經驗，桃園在他任內8年有巨幅成長，他覺得選民會比較肯定這方向。

鄭文燦說，民進黨希望國會過半，每一席都很重要，如果總統是賴清德，國會交給另外政黨會產生很多不必要衝突，國家也會很多內耗，最好是總統跟立院多數黨一致，比較符合責任政治道理。

鄭運鵬也提到，過去民進黨執政入主桃園市政府，相信比起吳志揚、張善政都有政績，市民可以了解民進黨執政對市民有利。

鄭文燦下午2點到達鄭運鵬桃園區自強路服務處，受訪後陪同鄭運鵬在桃園大檜溪地區掃街拜票，受到沿路民眾、商家熱烈歡迎，高喊「鄭運鵬凍蒜、凍蒜」，還有不少人放鞭炮，預祝鄭運鵬高票當選，場面相當熱絡。

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