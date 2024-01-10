國民黨估評三黨不過半 立委席次目標50至52席

國民黨2024競選平台總發言人凌濤。（資料照）

2024/01/10 15:10

〔記者施曉光／台北報導〕2024大選投票剩下最後兩天多的時間，國民黨輔選人士評估藍軍立委選情指出，目前國民黨在國會有38個席次，在過去還沒有發生該黨總統候選人侯友宜「凱旋苑」與新莊土地爭議前，國民黨原本打算結合2席無黨籍立委候選人，挑戰56個席次，力拚單獨國會過半，但最近受到民進黨操作負面選戰影響，如今席次目標數已調降為52席。

這位人士表示，52席中包含預估拿下14席的不分區立委，相較目前的38席，可望成長14席，如果部分五五波選區的選情最後都沒有拉抬起來，應該會剩下50席。

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國民黨2024競選平台總發言人凌濤指出，這次有2席桃園市海線立委選舉對總統大選具有指標性意義，分別為民進黨現任立委鄭運鵬、黃世杰的桃園市第1選區與第2選區，綠營極盡全力每天安排大咖輔選，並視這2席立委為勝負關鍵，因此國民黨也在全力拉抬這2個選區的立委候選人牛煦庭、涂權吉。

凌濤進一步表示，民進黨透過負面選舉，企圖影響一些藍、綠五五波的關鍵選區，這些地區多集中在一些都會地區，例如台北市、新北市以及台中市、高雄市的都市地區，國民黨要在最後數10個小時，全面拉抬五五波地區的選情。

凌濤指出，扣除台南市、高雄市、屏東縣、嘉義縣等藍營艱困地區，以及部分北、中部民進黨傳統優勢選區外，國民黨候選人仍有待努力，目前國民黨選情尚未穩定選區諸如新北市第5選舉區、第8選區、第10選區以及第12選區，桃園市第1選區與第2選區，台中市的激戰選區就是第2選區與第6選區，高雄市則在第6選區與第7選區，不過，他也強調，相較之下，國民黨在高雄市第3選區的狀況不錯，勝選希望濃厚。

凌濤認為，除了上述艱困地區以及五五波激戰區，目前台東縣選區仍有變數，至於其他的北部、中部、東部立委選區與外島地區，國民黨選情都大致樂觀，就連被外界質疑涉嫌國造潛艦洩密的南投縣立委馬文君，他都說「絕對沒有問題」，並稱綠營策略無效。

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