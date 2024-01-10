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國民黨批國家警報「介選」 民進黨：勿過多政治操作

民進黨發言人張志豪強調，此事涉及國安層次，一切還是以政府單位說明為主，呼籲有心人士勿有過多的政治操作及揣測。（資料照）

民進黨發言人張志豪強調，此事涉及國安層次，一切還是以政府單位說明為主，呼籲有心人士勿有過多的政治操作及揣測。（資料照）

2024/01/10 12:44

相關新聞請見︰

國民黨指中國火箭升空13分鐘才發警報 質疑「民進黨介選」

〔記者陳政宇／台北報導〕國防部昨發警報，通知民眾中國衛星飛越台灣上空，國民黨今（10）日指控，國家級警報就是民進黨「介選」。對此，民進黨發言人張志豪回應，此事涉及國安層次，一切還是以政府單位說明為主，呼籲有心人士勿有過多的政治操作及揣測。

國民黨2024競選平台發言人凌濤質疑，民進黨把國家警報當成選舉動員令，目的就在轉移最近社會安全網破洞以及綠營選將桃色風波，並打中共介選，民進黨總統候選人賴清德應該說明，到底選舉團隊有沒有介入這次國家警報？誰應下台負責？

張志豪指出，總統蔡英文昨天在第一時間，已向國人說明因為中國的衛星發射路徑飛越台灣南部上空，雖然高度在大氣層外，但為了提醒大家最新的狀況，讓安全的風險降低，所以國防部發布國家級警報，民主社會就是要公開透明，國防部都有掌握相關資訊，也請大家放心。

張志豪說，賴清德也強調人民有知的權利，所以把中國發射衛星這個訊息傳達給國人社會大眾，一方面提醒大家不用緊張，一方面也請大家注意。

此外，賴清德今上午受訪時也說明，國防部昨天晚上公布搭戴人造衛星的火箭的路線圖，的確有飛越台灣屏東及台南的上空，因此國防部一方面基於人民有知的權利，公布這個訊息，讓民眾不要誤解，如果有發現到殘骸的話，可以交給相關的單位，這是應該做的做法，我們也希望未來國防部，能夠持續往這個方向來加強。

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