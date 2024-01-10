國民黨指中國火箭升空13分鐘才發警報 質疑「民進黨介選」

國民黨文傳會主委林寬裕疑，中國衛星火箭從四川西昌發射，最多4、5分鐘就通過台灣上空，昨天下午國家級警報卻在13分鐘後才發出，中間到底發生了什麼？（資料照，記者張嘉明攝）

2024/01/10 12:43

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國民黨批國家警報「介選」 民進黨：勿過多政治操作

〔記者施曉光／台北報導〕針對國防部昨日發布國家級警報，通知民眾中國衛星飛越台灣上空，英文部分卻使用「Missile」說明，引發民眾虛驚一場，雖然國防部事後已經對外道歉，國民黨文傳會主委林寬裕今日質疑，中國四川西昌昨日下午3點17分發射衛星火箭後，最多4、5分鐘就能通過台灣上空，國防部卻在13分鐘後才發出警報，中間到底發生了那些程序？

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國民黨2024競選平台發言人凌濤質疑，昨天的國家級警報就是民進黨介選，他要稱讚民進黨新潮流太會精算，把國家警報當成選舉動員令，目的就在轉移最近社會安全網破洞以及綠營選將桃色風波的焦點，並打中共介選，民進黨總統候選人賴清德應該出來說明，到底選舉團隊有沒有介入這次國家警報的發出，誰應下台負責！

林寬裕表示，國民黨絕對百分之百支持國防，捍衛中華民國不容質疑，更相信國防部的專業，但昨天的國家警報應該還有精進空間，包括昨天下午3點4分中國四川西昌發射衛星火箭，國防部的警報簡訊卻在3點17分才發出，這中間有13分鐘的落差，四川西昌距離台灣大約1700多公里，以火箭大概每分鐘飛行300、400公里的速度，最多4、5分鐘就能通過台灣上空，國防部的簡訊卻在發射13分鐘後才發出，這中間到底發生了那些程序？

林寬裕並指出，根據國防部公布的簡訊內容，中國火箭通過台灣上空的高度是500公里，但依照國際規範，一般對於領空高度的定義大概有30公里、50公里、80公里以及160公里，昨天中國火箭在台灣上空的高度是500公里，如果這麼高也要發簡訊，大概所有太空衛星只要經過台灣，都要發簡訊了。

凌濤則說，昨天下午的國家級警報，造成國人恐慌，國家級簡訊不應該淪為選舉操作工具，為何過去中國發射飛彈沒有示警，無害的衛星火箭卻要發國家警報？過去7次中國衛星發射，蔡政府都未示警，為何選舉到了，就發國家級警報？

國民黨軍系不分區立委候選人陳永康表示，他肯定並支持國防部長年承受對岸武力施壓的持續努力，但昨天國防部公布的分析圖是一個空圖，沒有套疊更大範圍，建議未來應該增加經緯度做校正，因為除了四川西昌外，中國還有4個衛星中心也可能同時發射，如果沒有大圖像就無法容納，因此要用能夠容納中國所有基地或演習範圍的更大的圖，並經GIS幾何校正，才可以套疊多層圖來進行各層次研判，容納不同的資訊與情報來源，形成共同圖像，做成應處的結論與方法。

陳永康指出，這次中國發射的是高度在280公里到800公里之間的低軌衛星，很多外國低軌衛星也都會通過台灣上空，因此不見得一定要發布警報，但國防部能掌握到是好現象，他還是予以肯定，但時間不應有延誤，去年8月4日中國飛彈飛越台灣上空時很危險，當時沒有發布警告，相信國防部在那次之後做了精進，但希望未來在時間的精確度與圖像的精準度上要再做努力。

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