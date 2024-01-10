為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國民黨指中國火箭升空13分鐘才發警報 質疑「民進黨介選」

國民黨文傳會主委林寬裕疑，中國衛星火箭從四川西昌發射，最多4、5分鐘就通過台灣上空，昨天下午國家級警報卻在13分鐘後才發出，中間到底發生了什麼？（資料照，記者張嘉明攝）

國民黨文傳會主委林寬裕疑，中國衛星火箭從四川西昌發射，最多4、5分鐘就通過台灣上空，昨天下午國家級警報卻在13分鐘後才發出，中間到底發生了什麼？（資料照，記者張嘉明攝）

2024/01/10 12:43

相關新聞請見︰

國民黨批國家警報「介選」 民進黨：勿過多政治操作

〔記者施曉光／台北報導〕針對國防部昨日發布國家級警報，通知民眾中國衛星飛越台灣上空，英文部分卻使用「Missile」說明，引發民眾虛驚一場，雖然國防部事後已經對外道歉，國民黨文傳會主委林寬裕今日質疑，中國四川西昌昨日下午3點17分發射衛星火箭後，最多4、5分鐘就能通過台灣上空，國防部卻在13分鐘後才發出警報，中間到底發生了那些程序？

國民黨2024競選平台發言人凌濤質疑，昨天的國家級警報就是民進黨介選，他要稱讚民進黨新潮流太會精算，把國家警報當成選舉動員令，目的就在轉移最近社會安全網破洞以及綠營選將桃色風波的焦點，並打中共介選，民進黨總統候選人賴清德應該出來說明，到底選舉團隊有沒有介入這次國家警報的發出，誰應下台負責！

林寬裕表示，國民黨絕對百分之百支持國防，捍衛中華民國不容質疑，更相信國防部的專業，但昨天的國家警報應該還有精進空間，包括昨天下午3點4分中國四川西昌發射衛星火箭，國防部的警報簡訊卻在3點17分才發出，這中間有13分鐘的落差，四川西昌距離台灣大約1700多公里，以火箭大概每分鐘飛行300、400公里的速度，最多4、5分鐘就能通過台灣上空，國防部的簡訊卻在發射13分鐘後才發出，這中間到底發生了那些程序？

林寬裕並指出，根據國防部公布的簡訊內容，中國火箭通過台灣上空的高度是500公里，但依照國際規範，一般對於領空高度的定義大概有30公里、50公里、80公里以及160公里，昨天中國火箭在台灣上空的高度是500公里，如果這麼高也要發簡訊，大概所有太空衛星只要經過台灣，都要發簡訊了。

凌濤則說，昨天下午的國家級警報，造成國人恐慌，國家級簡訊不應該淪為選舉操作工具，為何過去中國發射飛彈沒有示警，無害的衛星火箭卻要發國家警報？過去7次中國衛星發射，蔡政府都未示警，為何選舉到了，就發國家級警報？

國民黨軍系不分區立委候選人陳永康表示，他肯定並支持國防部長年承受對岸武力施壓的持續努力，但昨天國防部公布的分析圖是一個空圖，沒有套疊更大範圍，建議未來應該增加經緯度做校正，因為除了四川西昌外，中國還有4個衛星中心也可能同時發射，如果沒有大圖像就無法容納，因此要用能夠容納中國所有基地或演習範圍的更大的圖，並經GIS幾何校正，才可以套疊多層圖來進行各層次研判，容納不同的資訊與情報來源，形成共同圖像，做成應處的結論與方法。

陳永康指出，這次中國發射的是高度在280公里到800公里之間的低軌衛星，很多外國低軌衛星也都會通過台灣上空，因此不見得一定要發布警報，但國防部能掌握到是好現象，他還是予以肯定，但時間不應有延誤，去年8月4日中國飛彈飛越台灣上空時很危險，當時沒有發布警告，相信國防部在那次之後做了精進，但希望未來在時間的精確度與圖像的精準度上要再做努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
批國家級警報「衛星變飛彈」 朱立倫：介選手段
2024/01/10 11:32

批國家級警報「衛星變飛彈」 朱立倫：介選手段
國防部國家級警報 趙少康：故意製造恐慌介入選舉
2024/01/10 10:48

國防部國家級警報 趙少康：故意製造恐慌介入選舉

郡都八年級總座 十億蓋企總百億推案
不必對防空警報政治操作 柯文哲：但蔡英文的話讓我害怕
2024/01/10 10:38

不必對防空警報政治操作 柯文哲：但蔡英文的話讓我害怕
中國發射衛星發國家警報 侯友宜︰國家機器介選 發假訊息騙票
2024/01/10 10:09

中國發射衛星發國家警報 侯友宜︰國家機器介選 發假訊息騙票

「掙錢」新竹立委煉金黑心大揭露 (廣告)
中國火箭飛越台灣南部上空 總統府：國安研判排除政治企圖
2024/01/10 06:01

中國火箭飛越台灣南部上空 總統府：國安研判排除政治企圖
鄰國射火箭發警報非台灣獨有 北韓一射再射日韓也狂響
2024/01/09 21:30

鄰國射火箭發警報非台灣獨有 北韓一射再射日韓也狂響
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播