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陪中二顏寬恒掃街 盧秀燕：要選找得到、肯做事的人

台中市長盧秀燕（右）今天陪同顏寬恒（左）在霧峰進行車隊掃街。（記者陳建志攝）

台中市長盧秀燕（右）今天陪同顏寬恒（左）在霧峰進行車隊掃街。（記者陳建志攝）

2024/01/10 11:20

〔記者陳建志／台中報導〕選戰倒數3天，台中第2選區民進黨林靜儀和國民黨顏寬恒陷入激戰，台中市長盧秀燕今天一早陪同顏寬恆在霧峰進行車隊掃街，進行最後催票，沿途不少民眾比出1號的手勢熱情回應，盧秀燕強調，經過上次立委選舉和補選，民眾已經了解選立委一定要選找得到、肯做事、有經驗的立委，並說可以感受到這次民眾看到顏寬恒的眼神、握手的熱度是不一樣的，真的很讓人感動。

顏寬恒今天在霧峰進行車隊掃街拜票，希望在選戰最後階段催票，包括台中市長盧秀燕、市議員林碧秀、前議員張滄沂，還有霧峰區桐林里長林國安、六股里長王原祥、本堂里長林錦池、峰谷里長黃錦昌、萬豐里長林麗真等人都來助陣，沿途許多民眾熱情比讚，回應支持1號顏寬恒。

盧秀燕在出發前受訪表示，選前特別把最後寶貴的時間保留給顏寬恒掃街，經過上次立委選舉和補選，大肚、烏日、龍井、沙鹿、霧峰5個行政區的民眾已經可以了解，選立委一定要選找得到、看得到、肯做事情、有經驗的立委，那就是顏寬恒。

盧秀燕說，最近陪顏寬恒拜票、掃街，可以感受到民眾看到顏寬恒的眼神、握手的熱度是不一樣的，大家看到寬恒的眼神是熱情的、關心的、熱切的，握他的手握得很緊，表示對他的鼓勵，我真的很感動。

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