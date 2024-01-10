藍營刊「集中投藍不投白」廣告 李德維：能完成政黨輪替實力更強

前副總統蕭萬長署名在三大報頭版刊登國民黨競選廣告，盼能拉攏白營、中間選民支持。（記者林哲遠攝）

2024/01/10 14:40

〔記者林哲遠／台北報導〕總統大選進入倒數3天，前副總統蕭萬長署名今日在三大報《自由時報》、《中國時報》、《聯合報》頭版刊登全版的競選廣告，不僅以中華民國國旗作為主視覺，更主打「集中投藍、不投白」的標語。對此，國民黨立委李德維表示，意象上希望能與民進黨的台獨做出差異，也向選民強調「我們能完成政黨輪替的機率、實力與未來執政能力當然更強。」

對於三大報頭版廣告的看法，李德維表示，這部分就是要喚起，希望政黨輪替、換人做看看、民眾能集中選票，「我們能完成政黨輪替的機率、實力與未來執政能力當然更強。」綠營就是綠營的選票，現在主軸要集結非綠選票包含藍、中間、白與其他，希望能讓大家做思考。

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李德維提到，該廣告也牽涉到中華民國跟台獨，昨天民進黨總統候選人賴清德的國際記者會中，談及兩岸關係、國家定位、國旗、國歌這些東西，賴清德跳過不去回答，國民黨的立場最大的公約數是中華民國，也將主視覺以國旗為底。

「意象上，我們希望維持中華民國，跟賴清德與民進黨的台獨做出差異性。」李德維說，若大家願意支持中華民國，歡迎大家支持侯康配。

藍委溫玉霞則表示，做這個動作是很合適，很多選民都希望政黨輪替，若票源分了「你投給白，就等同於投給賴清德一樣。」她強調，國民黨不分區立委龍頭、前高雄市長韓國瑜也在造勢場來呼籲集中選票，才能達到人民希望政黨輪替的希望。

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