馬文君文宣指對手之父賣台 蔡銘軒︰將對抹黑提告加重誹謗等罪

民進黨南投縣第一選區立委候選人蔡銘軒（左3），帶著左起姊姊、爸爸，右起妻子和媽媽開記者會，指馬文君抹黑和污衊父親，勞工得離鄉背井才能養家的痛苦，不是政二代、富二代的馬文君能體會。（記者陳鳳麗攝）

2024/01/10 13:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨南投縣第一選區立委候選人馬文君，散發文宣攻擊對手蔡銘軒，指蔡父在中國的公司當副總經理，蔡家族才是台灣農技出賣者。蔡銘軒今與父母出面，強調父親只是被公司外派的的幹部，父親任職公司與台灣無業務往來，而勞工家庭的痛苦不是政二代的馬文君能知道，將對馬文君提告加重誹謗等罪。

馬文君散發文宣指對手蔡銘軒的父親有掛名一家公司股東，是在中國合資開公司，將台灣農業技術轉移，蔡銘軒家族出賣台灣農業技術。

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民進黨立委候選人蔡銘軒，今天帶著父母、姊姊和妻子開記者會，他對父親無端被對手抹黑、污衊人格感到心痛，蔡銘軒的父親則澄清，公司派他到國外，2、30年去過美國、越南、柬埔寨、墨西哥等國，最後2007年派到中國，長年無法陪伴妻小已經感覺很虧欠，現還要被侮辱出賣台灣，情何以堪。

蔡銘軒的媽媽也說，先生因養家被外派，家裡老小完全由她一人照顧，她要去工廠上班還要顧家，因是外派員工沒辦法常回家，辛苦不為外人知；蔡銘軒的妻子也說，公公外派國外，家人見那機會很少，第一次見到公公，還是在結婚的婚宴上，這不是家人都在身邊的人可以體會的。

蔡銘軒則表示，父親只是外派的台灣幹部，在多國工作過，後來派到中國，因是員工無法想回來就回來，所以連他第一次選縣議員，父親都無法返國投票，勞工家庭的痛苦絕不是政二代、富二代、住城堡的馬文君能體會。因父親外派工作，因此他畢業後一直住在草屯照顧家人，也用過來人心情，提出中科五期延伸到南投、埔里設農業生技園區的政見，就是希望幫年輕人在家鄉找工作機會。

蔡銘軒也說，父親能用生命擔保，被掛名股東的農技公司，從未與台灣有任何業務往來，馬文君涉洩竊國防機密，被韓媒認證是親中立委，特權圈地、家族更涉及溪底地超貸、設土資場等不法，馬文君從來不說清楚，她為掩蓋自己親中賣台行為，在還沒有做查證之前，就竹篙湊菜刀胡亂指控，明天將會到南投地檢署按鈴控告馬文君加重誹謗和意圖使人不當選。

馬文君對蔡銘軒的駁斥，只重複文宣內容，指蔡父在中國與人合夥開公司，有無農業技術轉，蔡銘軒應自己說清楚。

蔡銘軒拿出馬文君的文宣，指父親多年來被公司外派多個國家，現在任職的公司與台灣沒有任何業務往來，馬文君出該文宣不只想污衊別人，主要是想掩蓋親中賣台的事實。（記者陳鳳麗攝）

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