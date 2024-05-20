中國對台灣POM調查反傾銷 吳瑟致：難以影響賴清德對中政策

中國商務部19日公告，對進口自歐盟、美國、台灣和日本的「共聚聚甲醛」發起反傾銷立案調查。 （美聯社檔案照）

2024/05/20 08:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣新任總統就職前夕，中國商務部19日公告，對進口自台灣、美國、日本、歐盟的「共聚聚甲醛」（POM Copolymer）發起反傾銷立案調查。調查期限為明年5月19日前，特殊情況可延長6個月。學者吳瑟致表示，中共此舉難以影響賴清德的對中政策。

為影響台灣2024總統大選，中國商務部今年元旦起對在台灣生產的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止ECFA部分產品關稅減讓。

請繼續往下閱讀...

4月19日，在副總統賴清德率團出訪巴拉圭，抵達美國紐約訪問之際，中國商務部發布公告，對原產於台灣的進口「聚碳酸酯」反傾銷做出最終裁定，認定存在傾銷情況，4月20日起徵收9%至22.4%的反傾銷稅，為期5年。

中國商務部昨日表示，今年4月22日，收到雲南雲天化股份有限公司、國家能源集團寧夏煤業有限責任公司、開封龍宇化工有限公司、兗礦魯南化工有限公司、唐山中浩化工有限公司、中石油內蒙古新材料有限責任公司等6家公司，代表中國「共聚聚甲醛」產業提出反傾銷調查申請，要求對原產於台灣、美國、日本、歐盟進口的「共聚聚甲醛」進行反傾銷調查，該部依據「中華人民共和國反傾銷條例」相關規定展開審查。

「共聚聚甲醛」由甲醛合成，具備高度機械強度、高抗疲勞性等特性，可以部分取代銅、鋅、錫、鉛等金屬材料，常用於汽車配件、電子電器、工業機械、醫療器具、運動器械、建築建材等。

中國商務部稱，調查時間自5月19日開始，為期1年，但「特殊情況下」可延長6個月。「中華人民共和國反傾銷條例」第21條規定，調查期間，利害關係人應如實反映情況、提供相關資料，若未依規定或妨礙調查，該部可根據當下握有的資料做出裁定。

對此，台灣智庫諮詢委員吳瑟致受訪表示，在賴清德正式上任前，中國公告要做反傾銷調查，明顯是政治目的高於經濟目的。中國針對單一產品預告要採取制裁動作，或對某一原物料傾銷調查，背後都有政治盤算，否則不必挑在520前。不過，即便對台進行反傾銷調查，也難以影響賴清德對中政策

吳瑟致指出，美國近期對中國電動車宣布課徵100%關稅，中國採取反傾銷調查做為反制，而宣布對台美日的貿易傾銷展開調查，中國對內才能有所交代，有無實際效果通常不在中共考量內。

南台科大財經法律研究所教授羅承宗批評，中國都可以跨境制裁台灣人民了，準備以反傾銷名義提高關稅，比較之下還算是比較合乎文明社會法秩序的做法。只是就近年全球商業而論，帶有政治意圖的反傾銷稅指控，已是地缘政治對抗下的日常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法