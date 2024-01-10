蔡英文：未來4年有更多變局 台灣需要穩健推動者

蔡英文總統下午到桃園市蘆竹德林寺參香，盼鄉親票投民進黨賴蕭配當選、支持鄭運鵬連任立委。（記者余瑞仁攝）

2024/01/10 18:26

〔記者余瑞仁／桃園報導〕蔡英文總統今天桃園市蘆竹區德林寺參拜，行政院副院長鄭文燦也陪同，為立法委員鄭運鵬拉抬聲勢，在選戰最後3天爭取更多選民支持。蔡英文開玩笑說：「今年五月我就可以快樂做退休總統，但如果接棒的人我不放心，我未來也不會太快樂！」她說，未來4年一定比過去8年有更多變局，台灣需要穩健的推動者，國家要靠民眾的選票來保護，票投對了，讓世界看到台灣與民主自由站在一起，拜託鄉親務必堅定支持賴清德、蕭美琴，政黨票投6號民主進步黨，更希望蘆竹鄉親支持讓鄭運鵬連任立委。

蔡英文於下午2點30分到蘆竹德林寺參拜後，向現場支持群眾表示：「我對桃園有特別的感情」，她回憶說，自己很久以前與鄭文燦討論桃園鐵路地下化的議題，當時她初上任總統，國際對台灣的評價為基礎建設不足，連帶動能不足，因此決定要做好基礎建設，也規劃一年一千億的前瞻基礎建設預算，而桃園市剛升格成為直轄市，需要快速轉型與發展，因此支持桃園鐵路地下化，並由鄭運鵬大力說服國會支持預算。

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蔡英文說，現在台灣的國際競爭力大幅上升，未來還要繼續投資，讓國家持續有動能。她說，在野黨總是說政府大撒幣，但她不後悔，因為有把錢賺回來，GDP也從2016年的17.5兆，到去年已經突破23兆，而2015年的總稅收2.1兆，2022年已達3.2兆，每年都在變好。

鄭運鵬對於蔡英文在選前3天前來關心、支持，表達感謝，他說，現在大家在同一部車上，外面有風有雨，車子要開得穩，感謝小英總統與鄭文燦提出農民福利體系的3保1金制度，讓農民退休後更有尊嚴。他說，在鄭文燦擔任市長期間的努力，加上他爭取交通部預算，德林寺附近高速公路的涵洞，目前遊覽車已經可以通過，也不淹水了，未來自己會持續監督、爭取蘆竹地區交通建設。

蔡英文總統到桃園市蘆竹德林寺參香並為立委候選人鄭運鵬拉抬選情，現場湧入大批熱情支持鄉親。（記者余瑞仁攝）

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