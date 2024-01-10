蔡英文：未來4年有更多變局 台灣需要穩健推動者
〔記者余瑞仁／桃園報導〕蔡英文總統今天桃園市蘆竹區德林寺參拜，行政院副院長鄭文燦也陪同，為立法委員鄭運鵬拉抬聲勢，在選戰最後3天爭取更多選民支持。蔡英文開玩笑說：「今年五月我就可以快樂做退休總統，但如果接棒的人我不放心，我未來也不會太快樂！」她說，未來4年一定比過去8年有更多變局，台灣需要穩健的推動者，國家要靠民眾的選票來保護，票投對了，讓世界看到台灣與民主自由站在一起，拜託鄉親務必堅定支持賴清德、蕭美琴，政黨票投6號民主進步黨，更希望蘆竹鄉親支持讓鄭運鵬連任立委。
蔡英文於下午2點30分到蘆竹德林寺參拜後，向現場支持群眾表示：「我對桃園有特別的感情」，她回憶說，自己很久以前與鄭文燦討論桃園鐵路地下化的議題，當時她初上任總統，國際對台灣的評價為基礎建設不足，連帶動能不足，因此決定要做好基礎建設，也規劃一年一千億的前瞻基礎建設預算，而桃園市剛升格成為直轄市，需要快速轉型與發展，因此支持桃園鐵路地下化，並由鄭運鵬大力說服國會支持預算。
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蔡英文說，現在台灣的國際競爭力大幅上升，未來還要繼續投資，讓國家持續有動能。她說，在野黨總是說政府大撒幣，但她不後悔，因為有把錢賺回來，GDP也從2016年的17.5兆，到去年已經突破23兆，而2015年的總稅收2.1兆，2022年已達3.2兆，每年都在變好。
鄭運鵬對於蔡英文在選前3天前來關心、支持，表達感謝，他說，現在大家在同一部車上，外面有風有雨，車子要開得穩，感謝小英總統與鄭文燦提出農民福利體系的3保1金制度，讓農民退休後更有尊嚴。他說，在鄭文燦擔任市長期間的努力，加上他爭取交通部預算，德林寺附近高速公路的涵洞，目前遊覽車已經可以通過，也不淹水了，未來自己會持續監督、爭取蘆竹地區交通建設。