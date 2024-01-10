立委候選人公辦政見電視發表會 鄭運鵬亮成績 反批牛煦庭忘記

2024/01/10 05:30

〔記者鄭淑婷、謝武雄／桃園報導〕連續兩天的桃園市立委候選人公辦政見電視發表會昨天結束，民進黨提名及支持的六位候選人鄭運鵬、黃世杰、范綱祥、彭俊豪、劉仁照與趙正宇全數出席，國民黨僅牛煦庭、涂權吉參加，第一選區無黨籍馬治薇涉犯反滲透法被收押而缺席。

昨依序進行第三、一、五選區選將政見發表，第三選區民進黨彭俊豪主張三權分立，監察權歸還立法院、考試權回歸行政院，才能建立透明監督機制；國民黨魯明哲因立法院黨團甲級動員而未出席。

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第一選區國民黨牛煦庭批民進黨對手鄭運鵬消費「護國神山」台積電，護航三接，對龜山國光、長生電廠擴建案毫無聞問，他向選民喊話盼鼓勵投身政治的年輕人、肯定勤奮努力的候選人、支持認同地方的自己人。

鄭運鵬出示蘆竹區廿八位里長整理進步清單，強調他與前市長、現任副閣揆鄭文燦的在地成績有目共睹，自我期許後續問政「格局要大、照顧要細、在地要有進步、市民外出要有面子」，他並反擊指牛當議員與他多次合作建設及選民服務，可能牛為了要選立委就忘記了。

第五選區民進黨劉仁照提出國防、青年政策、交通建設、產業、文化、生活等六大主張，點名批判國民黨對手呂玉玲靠著軍眷票當選，卻對國防政見與立場隻字不提，還在國會阻擋國防預算，他懇請選民支持專業會計師，終結呂的家族政治。

民眾黨賴香伶細數四年立委成績，曾獲公民團體評鑑六次優秀立委，是最適合成為民代的人，反觀呂玉玲三屆任期都未得過；賴也強調，對居住正義、司法改革、勞工保障、社會安全的四大堅持，籲選民跳脫藍、綠，在關鍵一役讓適合的人進入國會。

2024立委選舉

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