政院拍板民法翻修 夫妻5年內分居3年可訴離、再婚不能拿贍養費

行政院會今天過民法親屬編修正草案，增訂「夫妻於5年內累計分居期間已達3年」者，夫妻均可向法院提離婚之訴，同時新增贍養費請求權時效兩年。（記者鍾麗華攝）

2025/02/20 12:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕民法規定婚姻破裂有責一方不准訴請裁判離婚，遭判決違憲，行政院會今天過民法親屬編修正草案，增訂「夫妻於5年內累計分居期間已達3年」者，夫妻均可向法院提離婚之訴，同時新增贍養費請求權時效兩年，養不活自己的人可減免、若再婚不得請求前配偶贍養費，修法可溯及既往。

民法相關規定，婚姻破綻有責的一方，不准訴請離婚，不過，憲法法庭112年3月24日做出112年憲判字第4號判決，指民法第1052條第2項但書規定限制有責配偶訴請離婚，原則上合憲，但重大事由時間持續過長導致個案過苛則牴觸憲法，須2年內修法。有鑑於此，行政院會今天通過「民法親屬編」部分條文修正草案暨「民法親屬編施行法」第7條之1修正草案。

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修正草案新增，5年內累計分居期間已達3年者，夫妻之一方得向法院提起離婚之訴。根據草案說明，若夫妻分開生活已達一定期間以上，且夫妻仍不願復合，這情形一旦持續，顯與婚姻共同生活本旨相違，才會增訂「夫妻於5年內累計分居期間已達3年」者，夫妻之一方亦得向法院提起離婚之訴。

草案說明也提到，分居期間已達3年的事實，應由訴請離婚之一方負舉證責任。而明定3年則是作為婚姻破裂的具體化表徵，可避免裁判離婚成為法院自由心證下主觀恣意的結果，造成離婚法規範失去客觀性。

對於夫妻剩餘財產分配，修法明定夫妻之一方向他方請求剩餘財產分配時，得請求他方提出財產清冊及相關文件，強化夫妻財產揭露義務，以落實剩餘財產分配請求權。

在贍養費部分，現行民法規定配偶「無過失」一方，因判決離婚而陷於生活困難者，即使「他方縱無過失」，也應給與相當的贍養費，被認為要件過於嚴格；修法放寬請求權，不限於無過失之一方始得請求，亦不限於裁判離婚之情形，並新增離婚時就業能力已減損或就業機會減少，得向他方請求贍養費。

但若被離婚一方有虐待、不法侵害公婆、岳父母、小孩等行為，贍養費可能減少或免除；贍養費請求權及未到期的定期金給付，也將因收受贍養費一方「再婚」或死亡而消滅，另一方即無須給付贍養費；草案也增訂贍養費請求權時效為兩年。

被撫養者順序，原本規定順序為直系血親卑親屬、直系血親尊親屬，草案考量兩者間關係皆緊密，有同等重要性，修正合併為「直系血親」未再區分。

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