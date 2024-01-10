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林智堅再發文催票 籲讓新竹重返榮耀

新竹市前市長林智堅今晚再發文催票，感謝總統蔡英文8年執政翻轉新竹城市樣貌，籲讓新竹重返榮耀，一定要總統投賴清德蕭美琴，立委投林志潔及政黨票投民進黨。（照片取自林智堅臉書）

新竹市前市長林智堅今晚再發文催票，感謝總統蔡英文8年執政翻轉新竹城市樣貌，籲讓新竹重返榮耀，一定要總統投賴清德蕭美琴，立委投林志潔及政黨票投民進黨。（照片取自林智堅臉書）

2024/01/10 23:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕選前倒數3天，新竹市前市長林智堅今晚再度發文催票，並感謝總統蔡英文8年來的執政及對新竹市建設的支持，翻轉新竹城市樣貌，也呼籲市民要選對的人，支持賴清德蕭美琴和立委候選人林志潔，才能讓新竹重返榮耀。

林智堅提到，傍晚長和宮廟埕被擠得水洩不通，有專程從國外返台投票的台僑，有揹著小嬰兒的年輕爸媽、有手舉「選對的人走對的路」毛巾的年輕朋友，有三代同堂、攜家帶眷的支持者，還有選舉至今，一路堅定相伴的信賴姐妹、後援會會長、理事長、里長們，大家都來看小英總統，都來力挺志潔。

小英總統也藉此機會，感謝新竹市民在2016、2020年的支持，並讓國會順利過半，她才能大膽推動國家建設，讓台灣一直往前走。但她也強調，即使國會過半，也是艱辛地將預算通過，在推動建設和改革的過程中，仍須克服許多困難和挑戰，才能讓這條路走得平順。

林智堅說，在他擔任市長期間，小英總統是歷任國家元首中，最頻繁來到新竹市的總統，也是最支持新竹市建設的總統，特別是前瞻基礎建設的挹注，終於翻轉新竹市的城市樣貌。不論是新竹動物園和新竹公園的再生、校舍新建、打造通學步道、改造新竹漁人碼頭、沿頭前溪的新竹左岸，新竹市變得更宜居自在。

但他也要提醒市民，當蔡英文政府力推前瞻基礎建設時，竟然遭在野黨在立法院強力反對，丟豬內臟、丟麵粉、丟水球，不理性的杯葛預算。但從結果來看，因為預算的通過，將建設放進台灣各個地方，完善基礎建設，台灣的國際競爭力已經從第14名上升至第6名，人均GDP也超越韓國；全國總稅收則是2.1兆，去年超過3.2兆，以前年年虧損，現在則是年年有剩餘。

這就是「選對的人、走對的路」。過去8年，小英總統治理國家有方向，不但加強國防自主，更積極和世界做朋友，堅定守護民主自由的價值，並帶領國人穩健度過疫情挑戰，這8年來雖然辛苦，但在辛苦之中，也鍛鍊出治理國家的能力與決心。

林智堅說，未來一定會更複雜、更多變數，台灣要面對這麼多挑戰，一定要有充滿經驗的團隊，唯有賴清德、蕭美琴才有能力團結國人、延續蔡英文路線，帶領國家繼續往正確、進步的方向前進。民主的這條路、自由的這條路，需要你我並肩同行，您的每一張選票都非常重要與關鍵。這絕對不是輸或贏的意氣之爭，而是價值的選擇。

他也請大家1月13日一定要出門投票，正副總統請支持「賴蕭配」、立委請集中選票支持林志潔、政黨票懇請支持民主進步黨，票投256，讓新竹重返榮耀。

新竹市前市長林智堅今晚再發文催票，感謝總統蔡英文8年執政翻轉新竹城市樣貌，籲讓新竹重返榮耀。圖為蔡英文到長和宮受到民眾熱情支持的情形。（照片取自林智堅臉書）

新竹市前市長林智堅今晚再發文催票，感謝總統蔡英文8年執政翻轉新竹城市樣貌，籲讓新竹重返榮耀。圖為蔡英文到長和宮受到民眾熱情支持的情形。（照片取自林智堅臉書）

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