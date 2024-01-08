嘆新竹光榮逐漸褪色 林智堅籲支持賴蕭配與林志潔

林智堅臉書發文，呼籲新竹人支持賴蕭配與林志潔。（資料照）

2024/01/08 10:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前新竹市長林智堅今在臉書發文，表示新竹作為全世界半導體的重鎮，新竹越強大，台灣就會越好，也會越安全，因此像賴清德副總統這樣一位具有宏觀、遠見，又有豐富行政經歷的人選來擔任總統，蕭美琴擔任副總統，帶領台灣繼續走對的路，絕對是最佳的選擇。

他說，卸下市長職務之後，覺得許多市容、公園、道路品質，都大不如從前，眼看在他市長任內帶領市府同仁和許多專業人士，用盡全力創造的新竹光榮，如今逐漸褪色，心裡有許多的不捨。我們的城市似乎失去了過去的光榮感，新竹人不再大聲的告訴大家「我是新竹人」。回顧2022年的選舉，市民朋友給出了機會，但執政者卻沒有珍惜市民朋友給予她的期待，花了許多的時間在做政治鬥爭，沒有真心的去守護這座城市，也沒有解決市民朋友的問題。

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他說，上一次的選舉結果，影響的是新竹的未來，而這一次的選舉將會影響整個台灣的發展。這三票關係著台灣和新竹的未來，他要呼籲過去支持他或曾經反對他的市民朋友，放下彼此的對立，為我們的國家、為我們城市、為我們的下一代，支持賴清德、蕭美琴。

他表示，賴副總統在這一次競選政見裡面，特別提到桃竹苗大矽谷計畫，持續過去他努力爭取的無論是竹科X基地，新竹輕軌還有五楊高架向南延伸。不僅如此，中油廢庫轉型為竹科X基地，還有步行城市、微笑水岸、香山國民運動中心，有許多現在市民使用的建設，都是蔡總統和賴清德在擔任行政院長任內給予的支持。

他說，蕭美琴第一次到花蓮參選立委，他不僅去輔選，也把胖卡借給了她。她在花蓮的每一次選舉，他都一定會去好幾趟，看她在花蓮選得那麼辛苦，心裡總是相當的不捨，但就在2020那一次立委選舉失利後，蕭美琴受到蔡總統的重用，派駐到美國擔任駐美代表，相信她的表現是有目共睹的，就連美國前眾議院議長裴洛西都稱讚「她是一位出色的外交官和戰略思想家」，不僅鞏固台美關係，更讓台灣站上了世界的舞台，讓台灣真正成為世界的台灣。

民進黨新竹市黨部主委陳建名表示，這場選舉會團結所有的力量，全力守護台灣和新竹，雖然前市長林智堅沒有直接參與這場選舉，但始終持續關心，也會向熟識的朋友催票拉票，向各方意見領袖爭取支持美德配及林志潔，從這篇臉書文可以看出他對家鄉新竹發展的憂心，以及對台灣未來的關注。

陳建名強調，距離投票日最後關鍵五天，林智堅發出這篇臉書文，相信對於無論是過去支持他，或是認同林智堅執政八年來新竹光榮的市民朋友，都能在關鍵時刻凝聚大家的力量，總統票投賴清德蕭美琴，立委票投林志潔，政黨票投民主進步黨，讓台灣持續走對的路，新竹持續進步。

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