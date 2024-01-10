為林志潔催票 蔡英文：選票是保護自己及國家最好武器

總統蔡英文到新竹市長和宮，為民進黨竹市立委候選人林志潔催票，稱大家手中的選票就是保護自己及國家的最好武器，而民主更是向全世界展示保護自己的武器，呼籲大家週六一定要去投票。（記者洪美秀攝）

2024/01/10 18:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統蔡英文今天傍晚來到新竹市長和宮，為民進黨立委候選人林志潔催票及拉票，受到民眾熱烈歡迎與支持，蔡英文提到，全世界今年有40多個國家要選舉，台灣是第一個，並提到，台灣的民主自由這條路是要堅持還是妥協相當重要，台灣一定會繼續堅持民主這條路，蔡英文說，台灣這幾年用很多力氣強化國防，展現自我防衛的決心。但人民手上的那張選票，才是真正保護自己的武器，呼籲台灣人只要投自由民主，就可讓全世界的國家知道，跟民主自由站在一起就是保護自己最重要的武器。

蔡英文來到長和宮受到支持者熱烈歡迎，許多人高喊「小英總統，我愛妳」，展現蔡英文的高人氣，蔡英文聽林志潔用台語提出六大安全及三大保證的政見，大讚林志潔的台語說得很好，自嘲自己選了10年，選3次總統，但台語卻越說越不輪轉，肯定林志潔是老師教授，是學習的榜樣，更說林志潔是她台大法律系的學妹，呼籲大家要挺林志潔就是挺蔡英文。

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蔡英文也提到，在她主政一開始時，她感受到台灣的動能不夠強，因此提出前瞻基礎建設的計畫，透過基礎建設來強化台灣的基層動能，如今台灣能展現強大的動能，就是因為在她執政的8年都是國會過半，因此前瞻建設預算才能通過，才能建設國家，讓台灣的經濟復甦及產生強大動能，因此除賴清德蕭美琴當選總統副總統很重要外，民進黨國會過半更重要，只有民進黨國會過半，才能延續她的政策與路線，也能補她的不足，帶領台灣走更強的路。

蔡英文也要大家聽林志潔教授說的，每個人都要幫她拉30票，讓她順利進立法院，繼續建設新竹，也透過林志潔的專業法律長才，健全台灣的各項立法與修法。也提醒大家新竹市的通關密語就是256，且新竹大團結就要票投林志潔。

林志潔也提出保證，強調她當選立委絕不會貪污，也一定找得到人，最重要的是她一定會照顧新竹鄉親就像她照顧父母般，把新竹鄉親當做親人，不分黨派，為新竹的繁榮發聲。

總統蔡英文到新竹市長和宮，為民進黨竹市立委候選人林志潔催票，稱大家手中的選票就是保護自己及國家的最好武器，而民主更是向全世界展示保護自己的武器，呼籲大家週六一定要去投票。（記者洪美秀攝）

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