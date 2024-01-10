為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

選前大衝刺 林志潔號召新竹大團結、一定要出門投票

選前大衝刺，民進黨新竹市立委候選人林志潔號召新竹大團結，一定要出門投票。（記者洪美秀攝）

選前大衝刺，民進黨新竹市立委候選人林志潔號召新竹大團結，一定要出門投票。（記者洪美秀攝）

2024/01/10 14:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統及立委選舉倒數3天，民進黨新竹市立委候選人林志潔今天呼籲選民出門投票，並公布未來幾日的競選活動。林志潔說，竹市是座重要城市，肩負經濟與科技發展的重責大任，需要專業愛新竹的立委，請大家下架毫無作為、與詐騙集團糾葛不清的鄭正鈐，籲全力支持專業肯付出的林志潔前進立法院，為新竹發聲。

林志潔宣布週五將進行「民主5志潔 新竹大團結」選前之夜大遊行，邀請支持者以勝選密碼「256」作為遊行主題，不論是手機跑馬燈、服裝、飾品等，要以歡樂心情迎接選舉勝利的到來，遊行會從新竹天公壇開始，一路走到民權路的競選總部。林志潔表示，因幾個月來高強度拜票行程，足底和肩膀的筋膜炎大爆發，但一定會跟所有市民一起遊行、一起衝刺，贏得這場選戰。

立院黨團總召柯建銘表示，離選戰只剩3天，他有「一個信心、一個遺憾」，首先，信心來自林志潔，林志潔選舉3個月來，即便是腳底筋膜炎，也是含著眼淚帶著微笑，一向專業認真用心，林志潔的條件，不只是新竹，更是全國候選人裡面最優秀的，因此有莫大的信心。第二，這次選舉也有一個遺憾，有一個4年來從未替新竹做過任何事情的立委鄭正鈐，選舉以來穿個小紅衣四處蹭，親共舔共意味十足，還會裝可愛，站在貪污犯被告高虹安旁邊蹭聲量，乞求棄保，是新竹有史以來最難堪的畫面。

柯建銘也批鄭正鈐聲稱爭取到的預算更是全面做假，用假數據騙選票，所謂「爭取」是原來沒有，但透過努力得來，像新竹預算，包括車站、輕軌跟X園區，都是林智堅和他爭取來的，鄭正鈐4年對信竹的貢獻完全是零，如果不服氣，歡迎提告，讓法院來認證他是個騙子。

柯建銘認為林志潔當選，有兩個關鍵意義，第一個是民進黨國會過半與否的關指標，請大家把林志潔送進國會，第二個意義是找回新竹的光榮感，竹市被高虹安治理1年多來，施政滿意度最低，民調更是全國最後，讓新竹人感到顏面無光，呼籲集中選票、翻轉新竹。

林志潔也提到，除今天下午4點半總統蔡英文到長和宮為她催票，明天總統候選人賴清德也會與她大車掃，並會到天公壇參香。林志潔也公佈新竹市的民主密碼是「2號賴清德蕭美琴、5號新竹立委林志潔、6號政黨票民主進步黨」，讓美德贏台灣、民進黨國會過半，她進立法院。

選前大衝刺，民進黨新竹市立委候選人林志潔號召新竹大團結，一定要出門投票。（記者洪美秀攝）

選前大衝刺，民進黨新竹市立委候選人林志潔號召新竹大團結，一定要出門投票。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
戳破鄭正鈐參政黑歷史 林志潔：用選票唾棄欺世盜名之輩
2024/01/09 17:18

戳破鄭正鈐參政黑歷史 林志潔：用選票唾棄欺世盜名之輩
反擊鄭正鈐提告 林志潔競辦：指控皆引用判決「法官誹謗你？」
2024/01/09 17:16

反擊鄭正鈐提告 林志潔競辦：指控皆引用判決「法官誹謗你？」

森聯Classy Home 林口正核心 2000坪黃金角地
鄭正鈐競總提告林志潔 觸犯選罷法、刑法妨害名譽罪
2024/01/09 17:14

鄭正鈐競總提告林志潔 觸犯選罷法、刑法妨害名譽罪
卓榮泰陪林志潔大車掃 籲把新竹榮光找回來
2024/01/08 22:25

卓榮泰陪林志潔大車掃 籲把新竹榮光找回來

電信重啟三國時代 頻譜分佈老實說
林志潔指控鄭正鈐涉入地下金融 熱愛暗黑掙錢煉金術
2024/01/08 16:36

林志潔指控鄭正鈐涉入地下金融 熱愛暗黑掙錢煉金術
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播