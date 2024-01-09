被徐巧芯控競選看板違規 許淑華下午拆除：會請警補開罰單

徐巧芯今上午在臉書上PO出多張許淑華看板照片，批評許淑華競選看板在選區大量違規。（取自徐巧芯臉書）

2024/01/09 14:33

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第七選區國民黨立委候選人徐巧芯今上午在臉書PO出多張許淑華看板照片，並控訴「我的競爭對手競選看板在選區大量違規中，而且不只自己違規，還幫他們的總統副總統一起違規」；台北市議員許淑華今下午2時45分將召開記者會，以身作則現場拆除有疑義的看板，她受訪表示，依法該處理的就處理，將請警察補開罰單。

徐巧芯今被檢舉競選總部的廣告物看板違規，台北市建管處今表示，此處已違反《台北市競選廣告物管理自治條例》規定限期7日內改善，逾期未改善則裁罰1至5萬元，徐巧芯則表示已請工人明天拆除看板。

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徐巧芯今上午也在臉書上PO出多張許淑華看板照片，批評許淑華競選看板在選區大量違規，更指民進黨副總統候選人蕭美琴的競選職稱，超過「三點不露」原則，且被檢舉超過一個月也不改善，視台北市法規於無物，她就問什麼時候才要下架？乾脆一不做二不休，1月13直接用選票下架民進黨比較快。

許淑華今中午發出臨時記者會通知，並表示將於下午2時45分以身作則現場拆除有疑義的看板；許淑華受訪指出，選舉選到只會檢舉、針對個人去攻擊，而不是幫民眾捍衛正義、認真拜票的人，大家要選這種人當立委嗎？

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