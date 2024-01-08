高端疫苗採購 侯友宜質疑薛瑞元和賴陣營滅證

國民黨總統候選人侯友宜今日全天在台南進行車隊掃街，提起高端議題質疑賴清德陣營試圖滅證。（記者王姝琇攝）

2024/01/08 14:25

〔記者王姝琇／台南報導〕國民黨總統候選人侯友宜今日全天在台南進行車隊掃街，再度提起高端疫苗採購爭議。侯友宜表示，電視辯論會到現在剛好10天，賴清德都沒有回，反而看到衛福部長薛瑞元跑去跟賴競總密商，「是不是在串證、湮滅證據？」

對於立法院今天朝野協商高端合約是否公開，民進黨佔立院多數下，會不會擔心又被擋下來？侯友宜表示，民進黨現在才說國會要討論，應該要趕快公佈，高端問題是大家都要問的，在危機的時刻，民進黨用高端來取代，這關係到人民的生命，是很重要、很嚴肅的事情。

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侯友宜也提到，不只高端問了賴清德10天，到底支持廢死還是反廢死？每次問賴清德，賴清德不是閃，就是扭頭就走，不敢面對人民的聲音，以後如果賴清德當選，人民就被踩在腳下。侯也再次向執政黨喊話，趕快公布高端讓全民來檢驗。

此外，對於台大醫師施景中說，趙少康開出的健保支票對民進黨賴蕭配殺傷力很大。侯友宜表示，賴清德曾經身為醫生，卻完全沒有關心醫護，侯友宜說要為醫護加薪，賴清德才在後面跟著說，還只做半套；而對於侯友宜說優先投資醫療保健支出達到GDP8%，賴清德甚至都沒有理會。

侯友宜強調，他跟趙少康都與醫界、護理界站在一起，尤其國民黨朱立倫主席提的不分區立委名單中，有許多代表醫界發聲的人，替大家爭取權益，而民進黨不分區有醫護同仁的代表嗎？難怪引發醫護界不滿。

朱立倫也表示，好的政見、好的人才就是國民黨需要的，除了侯友宜提出最好的醫護政見，5位醫護界代表多位都在不分區安全名單，醫界朋友都能感受到。最近接觸到非常多醫護界的好友，都希望能夠全力地力挺侯友宜和趙少康。

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