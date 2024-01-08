為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

高端疫苗採購 侯友宜質疑薛瑞元和賴陣營滅證

國民黨總統候選人侯友宜今日全天在台南進行車隊掃街，提起高端議題質疑賴清德陣營試圖滅證。（記者王姝琇攝）

國民黨總統候選人侯友宜今日全天在台南進行車隊掃街，提起高端議題質疑賴清德陣營試圖滅證。（記者王姝琇攝）

2024/01/08 14:25

〔記者王姝琇／台南報導〕國民黨總統候選人侯友宜今日全天在台南進行車隊掃街，再度提起高端疫苗採購爭議。侯友宜表示，電視辯論會到現在剛好10天，賴清德都沒有回，反而看到衛福部長薛瑞元跑去跟賴競總密商，「是不是在串證、湮滅證據？」

對於立法院今天朝野協商高端合約是否公開，民進黨佔立院多數下，會不會擔心又被擋下來？侯友宜表示，民進黨現在才說國會要討論，應該要趕快公佈，高端問題是大家都要問的，在危機的時刻，民進黨用高端來取代，這關係到人民的生命，是很重要、很嚴肅的事情。

侯友宜也提到，不只高端問了賴清德10天，到底支持廢死還是反廢死？每次問賴清德，賴清德不是閃，就是扭頭就走，不敢面對人民的聲音，以後如果賴清德當選，人民就被踩在腳下。侯也再次向執政黨喊話，趕快公布高端讓全民來檢驗。

此外，對於台大醫師施景中說，趙少康開出的健保支票對民進黨賴蕭配殺傷力很大。侯友宜表示，賴清德曾經身為醫生，卻完全沒有關心醫護，侯友宜說要為醫護加薪，賴清德才在後面跟著說，還只做半套；而對於侯友宜說優先投資醫療保健支出達到GDP8%，賴清德甚至都沒有理會。

侯友宜強調，他跟趙少康都與醫界、護理界站在一起，尤其國民黨朱立倫主席提的不分區立委名單中，有許多代表醫界發聲的人，替大家爭取權益，而民進黨不分區有醫護同仁的代表嗎？難怪引發醫護界不滿。

朱立倫也表示，好的政見、好的人才就是國民黨需要的，除了侯友宜提出最好的醫護政見，5位醫護界代表多位都在不分區安全名單，醫界朋友都能感受到。最近接觸到非常多醫護界的好友，都希望能夠全力地力挺侯友宜和趙少康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
李全教被藍、白放生？朱立倫：我已2度助選
2024/01/08 14:09

李全教被藍、白放生？朱立倫：我已2度助選
控「侯康貸」突縮水到1200萬 賴競總：政策反覆不值信賴
2024/01/08 13:55

控「侯康貸」突縮水到1200萬 賴競總：政策反覆不值信賴

別只存台股 全球基建股利率更好！
柯文哲窄路造勢喊高雄破8萬 賴陣營：或許有好好運用選戰技巧
2024/01/08 13:54

柯文哲窄路造勢喊高雄破8萬 賴陣營：或許有好好運用選戰技巧
棄柯保侯？侯友宜：集中選票不要讓民進黨繼續糟蹋南部人
2024/01/08 13:00

棄柯保侯？侯友宜：集中選票不要讓民進黨繼續糟蹋南部人

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
侯友宜稱塭仔圳重劃沒人抗爭 自救會提7訴求喊：聽不下去
2024/01/08 12:19

侯友宜稱塭仔圳重劃沒人抗爭 自救會提7訴求喊：聽不下去
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播