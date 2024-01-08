棄柯保侯？侯友宜：集中選票不要讓民進黨繼續糟蹋南部人

國民黨總統候選人侯友宜今天到台南北區中樓勝安宮參拜。（記者王姝琇攝）

2024/01/08 13:00

〔記者王姝琇／台南報導〕國民黨總統候選人侯友宜今天到台南北區中樓勝安宮參拜，並展開全天台南車掃行程。侯友宜受訪表示，高雄12萬人湧進造勢場就是對現況看不下去，站出來支持侯趙，不要讓民進黨繼續糟蹋南部人；他也再次強調，當選後將組成聯合政府，集結有能力的專業人才，共同治理台灣，呼籲民眾支持在野最大力量侯友宜、趙少康。

侯趙配高雄造勢湧進12萬人，民眾黨總統候選人柯文哲直播造勢「輸人不輸陣」也達到10萬人，是否無法達到棄保效應？對此侯友宜說，自己在南部造勢爆場，路口都不夠站、人多到都溢出來，有夠熱情，車隊掃街就連洗頭髮老闆都衝出來，樓上、樓下民眾探頭揮手喊凍蒜。

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侯友宜認為，南部人最期待政黨輪替、政治改革，他再次強調第三波民主改革，當選後會組成有權有責的聯合政府，不分黨派集結有能力、有專業的人才，大家共同治理台灣，讓全民共享，呼籲要支持在野最大力量侯友宜和趙少康。

至於最後是否會喊出「棄柯保侯」？侯友宜則說，堅定自己步伐，向前走，走到最後，相信台灣人民是有智慧的，台灣人民要完成政黨輪替，一定要集中力量支持侯趙，不要讓民進黨繼續糟蹋南部人。

侯友宜也強調，民進黨遇到弊案不敢查，賴清德時任台南市長達232天不進議會，登革熱疫情造成112個人死亡，都沒有說半句話。台南人很有智慧，政黨要輪替、要翻轉，一定要大家勇敢地站出來，跟侯友宜這個南部小孩站在一起，換我們好好來做事，好好來打拚，打造清廉政府，組成聯合內閣，改變台灣，讓台灣有未來，這就是人民共同心聲。

國民黨總統候選人侯友宜今天到台南北區中樓勝安宮參拜，支持者夾道歡迎高喊凍蒜。（記者王姝琇攝）

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