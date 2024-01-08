批民進黨選舉奧步在路上 侯辦諷：改名民主奧步黨

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室召開記者會，批評民進黨「選舉奧步在路上」。（記者賴筱桐攝）

2024/01/08 11:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今天召開記者會，批評民進黨選舉奧步「在路上」，選前倒數關鍵時刻，抹黑、抹紅、栽贓、造謠、側翼網軍全數出籠，無所不用其極打擊侯友宜，民主進步黨素行不良、劣跡斑斑，乾脆改名「民主奧步黨」，呼籲民眾睜開雪亮的眼睛，下架民進黨，讓台灣再出發。

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲指出，民進黨奧步已經到了喪心病狂、沒有人性的地步，動用中央黨部的力量資源下令，以侯妻娘家的凱旋苑做成看板，刊載不實訊息，抹黑、造謠，污衊侯友宜與其家人；民進黨總統候選人賴清德抹紅侯友宜走親中路線、接受一中原則，這種貼標籤又賣「芒果乾」的套路，果然是「老賴玩不出新把戲」。

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黃子哲批評，最近民進黨侵權使用《最佳拍檔》影像，重製成抹黑的競選廣告，侯辦提出警告之後才修改，但只是從盜用影像轉成盜用照片，都是違法行為，侯辦接獲吹哨者爆料後，民進黨竟然施壓媒體高層，部分電視台原本不願意播出廣告，最後被迫播出，把政治黑手明目張膽地伸入媒體，加以威脅、操控，手段直逼北韓。

侯辦發言人、新北市議員江怡臻表示，去年九合一選舉，民進黨召開反奧步記者會，提出「奧步十招」，包括賄選、抹黑、黑道恐嚇、假訊息、行政不中立、鬧場、鴨霸、棄保、網軍、栽贓，結果被PTT網友酸說「奇文共賞」，簡直是民進黨的自我介紹。奧步第一招就是抹紅、貼標籤，包含五月天、超過7成民意不支持廢死、立委羅致政的不雅影片，都說是中國介選；第二招是抹黑文宣，包括新北餵藥案被抹黑成餵毒案、凱旋苑被抹黑剝削學生、新莊獵地、10億探長等，選前倒數10天開始抹黑賄選，卻拿不出證據。

侯辦發言人、台北市議員柳采葳說，民進黨看不到的黑影還有網軍、側翼都在路上，連著奧步之路開向貪污腐敗，網軍利用鍵盤手操作假訊息，散布不實傳聞，攻擊侯友宜及其家人，名嘴側翼馬上跟上車，用假資料和圖卡放送根本沒有發生的事情；人民的納稅錢都被民進黨拿去選舉、攻擊政敵，總統府、經濟部、農業部、客委會都是賴清德的打手，監察院長陳菊也被檢舉幫高雄的立委候選人選舉，難道不需要說清楚嗎？

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