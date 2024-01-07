來台觀選賴清德、蕭美琴 美國反共網紅：只有民進黨敢直面中國！

遭封殺的美國Youtuber樂樂法利今晚推出日前觀摩民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴造勢活動的影片，並與二人互動。（記者陳昀攝）

2024/01/07 23:39

〔記者陳昀／台北報導〕曾製作短劇諷刺中國國家主席習近平遭封殺的美國Youtuber樂樂法利日前來台，今晚推出觀摩民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴造勢的影片，並與賴蕭二人互動。對於公開表態不支持柯文哲挨批，樂樂法利也發文強調，支持民進黨不是因為收了錢，是因為民進黨是唯一敢直面中國威脅、有BALLS（膽量）的政黨；影片下也有自稱來自中國的網友說「非常羨慕台灣人！希望大陸也有這一天！台灣自由民主萬歲！」

樂樂法利在YouTube頻道推出「我參加了台灣競選造勢活動：居然追星成功！」他南下觀摩民進黨造勢的目標就是要感受造勢活動的氣氛、跟賴清德合照，一到現場樂樂法利沿途跟鄉親打招呼，並自我介紹「我是來自美國最大的支持者」、「我反對共產黨」，獲得鄉親熱烈回應，還邀請他喝台灣啤酒、送他「我愛台灣」雞蛋糕，展現南部熱情待客之道。

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影片中，樂樂法利也分別短暫採訪台南市長黃偉哲、前民進黨副秘書長林飛帆及歌手大支，樂樂法利說，大支是台灣難得敢說實話的Rapper；在林飛帆稱這場選舉「不是戰爭跟和平的選擇，而是要如何保護台灣、繼續保持民主的選擇」時，樂樂法利隨即附和：「（台灣）不要開倒車」、「全世界都在跟中共脫鉤，有誰越來越親中？塔利班、馬哈斯、俄羅斯、朝鮮，請問國民黨要跟他們站在一起嗎？」。

在與民進黨副總統候選人蕭美琴短暫互動時，樂樂法利提及自己曾在中國待了很多年，因為太討厭共產黨就離開，他也強調自己到現場不是為了助選；蕭美琴則說「我們是為了民主，不管在哪裡」；在賴清德大進場時，樂樂法利簇擁上前觀察民眾反映，眼尖的賴清德也隨即驚喜認出他。

賴清德致詞時更特別提及樂樂法利說：「不只是我們愛台灣，外國人也愛台灣，今天有一位外國人，樂樂法利來到了現場」、因為這次的選舉，全世界都在看，要看台灣民眾怎麼做選擇，到底是選擇民主，繼續走向國際社會，還是走回頭路。致詞完回到後台的賴清德還特別問樂樂法利：「我剛剛有cue你，有聽到嗎？」

影片最後，樂樂法利分享道，他身為美國人，是台灣最大盟友，稱讚台灣「難波萬」，未來會繼續支持台灣；針對自己公開表態不支持柯文哲挨批「老外有啥資格」、「收民進黨多少錢」等，樂樂法利也發文表示，攻擊他的網友沒有實際針對他提出的論點進行討論，反而訴諸民族主義，或用「一切都是因為錢」試圖貶低他；他強調，支持民進黨不是因為收了錢，而是因為他們是唯一敢直面中國威脅，有BALLS的政黨。

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遭封殺的美國Youtuber樂樂法利今晚推出日前觀摩民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴造勢活動的影片，並與二人互動。（記者陳昀攝）

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