綠屏東大造勢萬頭攢動！蕭美琴：加滿油往對的路上走

屏東造勢現場破4萬人。（記者羅欣貞攝）

2024/01/07 20:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨「美德贏台灣-2024屏東選前造勢晚會」今天（7日）晚間6點在屏東縣立體育館外草皮登場，破4萬人擠爆會場，氣氛相當熱烈。首先到場的副總統候選人蕭美琴表示，因為蔡英文總統穩健帶領國家向前，讓國際看到台灣都覺得是值得羨慕的地方，台灣成功的故事、讓全世界肯定的故事，是不是能繼續寫下去，關鍵就在下週六，1月13日票要投出來，「我們要做世界的台灣！」。

蕭美琴表示，蔡英文總統剛上任時，面臨年輕人22K的薪水、經濟停滯、失去動能及各式各樣的問題，上任那個月台灣電力備轉容量率非常艱困，只有1%多，蔡總統8年來推動台灣經濟體制的轉型、能源的轉型，讓大家不但不缺電，還能接軌世界；台商回台投資3大方案，讓本來是外流的台商、本來在馬英九時代外流的資金，在蔡英文總統任內回台投資超過2兆，外商也看好台灣，同樣有超過2兆元外資資金。

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蕭美琴表示，她在美國替台灣拼外交多年當中，碰到很多美國人都說台灣好，因為台灣人善良，願意貢獻國際、堅持民主和自由，勤奮打拼讓經濟繁榮，是全世界供應鏈穩定不可或缺的關鍵因素，台灣的好讓世界肯定、支持台灣，她從美國回來台灣，反而看到台灣內部有一些人扯後腿、嫌台灣。

蕭美琴說，因為每個疼惜台灣的人的付出，全世界都看到台灣的好，國際上各種評比，台灣名次節節上升，我們已經是世界的模範生、優等生，對自己要更有信心，因為蔡總統穩健帶領國家向前，不管是經濟和能源轉型、民主自由，對百姓的照顧、安居樂業減稅加薪，減輕年人的負擔，育兒津貼、長照資源都增加，國際上看到台灣都覺得是值得羨慕的地方，台灣成功的故事、讓全世界肯定的故事，是不是能繼續寫下去，關鍵就在下週六，1月13日票要投出來，「我們要做世界的台灣！」。

蕭美琴問現場民眾，「蔡英文總統開車載賴清德的影片看過嗎？大家要一起上車嗎？」，全場大喊「要！」；蕭美琴表示，因為有台灣的民主，4年重新選一次司機，要選有經驗、開車穩定的司機，要知道台灣在世界生存的風險在哪、機會在哪，前面的路在哪裡，這樣大家上車才安心，請大家團結投給賴清德、蕭美琴，帶領台灣延續蔡英文總統的路，同時國會過半，讓引擎發動、加滿油往對的路上走，走在世界上架台灣的路，台灣成功的故事繼續寫。

蕭美琴同時請屏東鄉親團結，全力支持民進黨屏縣第一選區立委候選人鍾佳濱、第二選區立委候選人徐富癸，以及山原立委候選人伍麗華。

蕭美琴（左三）到屏東受到熱烈歡迎。（記者羅欣貞攝）

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