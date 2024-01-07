桃園新住民座談 賴清德：大家都是一家人 娘家雖不同 婆家都一樣

賴清德（中）向新住民喊話：「大家都是一家人，雖然娘家不同，婆家都一樣，都是一家人、都是兄弟姐妹，未來要和樂的生活在一起」。（記者李容萍攝）

2024/01/07 19:34

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨總統候選人賴清德今（7日）下午出席「民主種子．新住民在這裡」座談會表示，今天是超級星期天，距離投票日只有6天，大家共聚一堂的目標就是希望國家、日子越來越好，民進黨主張，不管先來後到，「大家都是一家人，雖然娘家不同，婆家都一樣，都是一家人、都是兄弟姐妹，未來要和樂的生活在一起」，只要他當選總統，未來新住民及新二代，在台灣的生活都將獲得保障。

座談會由賴清德南桃園競選總部主辦，邀集馬來西亞、越南、泰國、印尼、新加坡、巴西、菲律賓、緬甸、柬埔寨、日本、中國等國家的新住民逾500人齊聚造勢，包括行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌等人助講，會中，賴清德授旗民進黨不分區立委羅美玲，現場高喊「凍蒜」，場面熱烈。

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賴清德提到，近期蔡英文總統和他、蕭美琴合拍的《在路上》影片，大家看過影片都肯定蔡英文車子開很穩，也感謝大家支持跟全國人民共同努力，這幾年來獲得成果，經濟走出依賴中國走進經濟，前總統馬英九悶經濟已經過去、股市上漲，國家更自信，國際社會更尊重，國家更有尊嚴，包括國防自主，更重要是推動民主自由憲政體制不妥協，政府也扛起責任照顧每一個人和家庭。

賴清德說，民進黨主張民主多元，重視性別平等，過去未執政時就推動憲法保證婦女參政權，如今立委40％是女性、縣市長一半以上女性，台灣社會有60幾萬中小企業主都是女性，性別平權落實在家庭裡，共同扛起家庭責任，工作職場不分性別獲得憲法保障，不管在家或就學、就業，新住民及新二代在社會獲得保障。

賴清德分享0至6歲一起養、長照2.0、教育平權等政策，希望新住民可以有感民進黨施政的成績「大家都是一家人，不管先來後到，只要認同台灣，就是這個土地的主人」允諾當選建立一個新住民定期溝通管道，至於新住民懷孕生產，娘家媽媽會來到台灣幫忙坐月子帶孫子，但是簽證的效期不長，他承諾會延長相關的效期，並且建立國家級通譯制度，好好保障通譯人員的權益。

羅美玲也說，蔡英文就任總統以來，非常重視新住民，不斷地推政策，讓歧視的社會被轉變，但其他政黨都選前才出政策，根本不重視新住民。她舉例說「民眾黨主席柯文哲說『新住民都進口30萬了，台灣人還找不到老婆，竟然把我們當貨物』，國民黨前高雄市長韓國瑜曾說『鳳凰走了，雞來了』，這些都是歧視語言」，請大家選對的人走對的路，支持不會歧視新住民的民進黨。

賴清德（中）授旗民進黨不分區立委羅美玲（前），現場高喊「凍蒜」，場面熱烈。（記者李容萍攝）

聽到賴清德（中）講到大家都是一家人，有新住民姐妹在合照時熱情搭臂，讓賴清德的臉都紅了。（記者李容萍攝）

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