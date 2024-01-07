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屏東造勢晚會湧逾4萬人 賴清德：3重要使命持續壯大繁榮台灣

賴清德在屏東造勢晚會壓軸登場，全場歡聲雷動。（記者羅欣貞攝）

賴清德在屏東造勢晚會壓軸登場，全場歡聲雷動。（記者羅欣貞攝）

2024/01/07 23:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天（7日）是大選投票前超級星期日，民進黨在屏東縣舉辦「TEAM屏東站出來」，總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴，出席屏南立委候選人徐富癸、屏北立委候選人鍾佳濱、山原立委候選人伍麗華、民進黨不分區立委候選人張秀君選前聯合造勢晚會，展現民進黨大團結氣勢，吸引4萬人次到場，現場氣氛熱烈。

賴清德表示，今天選在屏東勝利路上，舉辦這場選前大造勢，就是希望大家要團結一致，1月13日一定要出門投票，確保最後的勝利。

賴清德也提到，最近大家都有看到競選總部所發布《在路上》的競選影片，大家也都知道，這8年來，蔡英文總統領導台灣不斷進步，「把車開得很穩」，如今蔡總統已經把鑰匙交給他。「這條路是勝利路，清德要邀請大家一起上車，屏東要從勝利路開往民主路，一起走民主和平的路、走創新繁榮的路、走公義永續的路」。

賴清德強調，他和蕭美琴，是3組總統候選人裡面，最有經驗、有能力、有決心，也是做好準備的一組候選人，也是唯一提出國家希望工程施政藍圖，並提出均衡台灣國家建設計畫的候選人。未來他和蕭美琴有3項重要使命，首先是「團結守護台灣」，不但要團結民主力量，贏得選舉，未來團結朝野，更加要和世界民主陣營團結，一起守護台灣。

第二項使命是「堅定穩健帶領台灣向前邁進」，他和蕭在內政和外交事務上，擁有完整歷練，有能力、也有信心，要帶領台灣成為更好的國家，迎向世界，寫下驕傲的台灣民主故事。最後是「堅定信賴台灣」，他和蕭對台灣和民主有強烈使命感，將會堅定信賴台灣，讓台灣持續壯大繁榮，絕對不走倚賴中國的回頭路，要讓未來世世代代的台灣人民，都能享有民主自由、富裕繁榮的生活。

賴清德表示，總統和副總統就像是握著方向盤的駕駛，而立法院則是引擎，唯有民進黨過半，立法院支持民主進步的人數足夠，引擎才有力，才能推動國家進步。他也提到，國民黨若國會過半，將會開放中國青年來台工作，因為服務貿易協定，以及開放中國青年來台工作，都是侯友宜的政見。若國民黨過半，將會出現更多的馬文君，發生更多洩漏軍事機密的事件。所以懇求過去站在民主的第一線的屏東鄉親，一定要全力支持民進黨，讓民進黨國會過半。

賴清德表示，國會要過半，屏東就是關鍵，3席立委一定要全壘打，屏北地區支持2號鍾佳濱、屏南地區3號徐富癸，也要支持山地原住民10號伍麗華。

屏東晚會湧逾4萬人次，空拍景像驚人。（賴蕭屏東縣競總提供）

屏東晚會湧逾4萬人次，空拍景像驚人。（賴蕭屏東縣競總提供）

屏東晚會湧逾4萬人次，反應相當熱烈。（賴蕭屏東縣競總提供）

屏東晚會湧逾4萬人次，反應相當熱烈。（賴蕭屏東縣競總提供）

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