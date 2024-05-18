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批綠營背叛初衷 柯文哲：昨天我們實現民進黨12年前的理想

立法院會昨挑燈夜戰藍白陣營的國會擴權法案，朝野立委爆發數波激烈衝突。（取自柯文哲臉書）

立法院會昨挑燈夜戰藍白陣營的國會擴權法案，朝野立委爆發數波激烈衝突。（取自柯文哲臉書）

2024/05/18 23:44

〔記者李文馨／台北報導〕立法院會昨挑燈夜戰藍白陣營的國會擴權法案，朝野立委爆發數波激烈衝突，造成6名立委送醫。民眾黨主席柯文哲今（18日）晚間發文表示，他譴責民進黨當家卻帶頭鬧事，背叛初衷，並請總統當選人賴清德依照法律尊重國會，給台灣人民一個尊敬賴的理由，也讓民眾黨有協助他施政的可能。

柯文哲晚間透過臉書表示，民進黨12年前的理想「國情報告，提問即時回答」，昨天已在立法院二讀通過，他感謝民眾黨8位立委頂著議事衝突壓力，堅持完成議案，但他要譴責執政的民進黨，不遵守立法院議事規則，當家的人不僅帶頭鬧事，還背叛初衷。

柯文哲質疑，民進黨擁有權力後，不願承擔責任，過去的主張、現在不贊成，扛著「民主進步」大旗，卻不遵守多數治理的民主政治基本原則。

柯文哲指出，接下來還有國會聽證調查權、藐視國會罪、人事同意權強化、立法院正副院長記名投票等案，將在21日繼續審議，少數暴力阻擋不了民眾黨的決心，「我們不會允許台灣的民主，倒退回威權時期」。

柯文哲強調，他要正告即將上任總統的賴清德，依照法律尊重國會，台灣人民才會依照法律，尊重你的總統身分，「請給台灣人民一個尊敬你的理由，請讓台灣民眾黨有協助你施政的可能。」

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