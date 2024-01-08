侯友宜稱塭仔圳重劃沒人抗爭 自救會提7訴求喊：聽不下去

塭仔圳住戶要求侯友宜還給新莊居住正義。（記者董冠怡攝）

2024/01/08 12:19

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〔記者董冠怡／新北報導〕新莊泰山合法房屋自救會今天召開記者會，控訴請假選總統的新北市長侯友宜稱「塭仔圳沒人抗爭」，令人聽不下去，批評「侯市長家蓋大樓，新莊透天變廁所」、要求「還新莊居住正義，容積（300%）比照侯友宜」，並提出7點訴求，恢復合法房屋原有建蔽率及容積率、計畫執行過程應知會民眾或其合法房屋代表，以及內政部召開檢討會議等。

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塭仔圳都市計畫新莊區新樹路53巷區域合法房屋十多名住戶質疑，市府因吃不掉合法房屋市民的房地，故以技術性合法強制貶低其價值；建蔽率、容積率強制設定為50%、115%，土地只能蓋一半、樓高只能1樓多，怎會有建商願意與合法房屋市民共同都更；貶低價值後，讓建商得以對市民「各個擊破、低價收購」，取得市府吃不掉的土地，待取得市府設定的比例面積時，向市府申請都更，屆時再提高建蔽率、容積率圖利財團。

住戶們指出，新樹路以東合法房屋側為土壤液化中潛勢區，市府以怪手拆除緊鄰合法房屋建物時，導致53巷周圍許多合法房屋樑、柱、牆面、樓板受損成危樓，合理懷疑市府明知區域地質狀況，卻未針對合法房屋進行鄰房現況鑑定，且經反應後未改變工法，造成房屋受損；故意不給現況及受損鑑定報告，害怕民眾求償，球員兼裁判，市府同時為施工方、監督主管單位及仲裁單位，知法玩法，漠視居民人身財產安全。

代表發言的鄭姓住戶提出7點訴求，包含反對目前侵害民眾身家財產安全與權益方式執行；反對獨裁式設定違反情理的建蔽率、容積率；計畫執行攸關居民權益，相關訊息應主動且確實知會；鄰房現況、受損鑑定報告立即請台北市技師公會送達各合法房屋市民手上；邀集合法房屋施工毀損受災戶、內政部官員、民意代表開會商討後續處置；內政部盡速召集各區合法房屋代表、市府開會檢討、修正與監督；對市府已喪失信心，土地鑑界部分懇請內政部重新辦理。

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