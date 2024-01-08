立院明開1天臨時會釐清高端爭議 柯建銘批藍營選情告急

立法院今日開全院委員談話會，宣讀並通過朝野黨團協商結論，將於9日開臨時會釐清高端疫苗爭議。（記者謝君臨翻攝）

2024/01/08 10:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今（8）日召集朝野黨團協商召開臨時會事宜。對於國民黨團提案要求針對高端疫苗相關爭議召開臨時會，民進黨團總召柯建銘質疑是否國民黨選情告急，要轉移該黨總統候選人侯友宜凱旋苑爭議，敗象已露；但他也表示，既然要開臨時會，那就來面對。最終各黨團達成共識，將於明日開臨時會，立法院隨即開全院委員談話會，宣讀並通過黨團協商結論。

國民黨團3日開記者會，要求立法院5日起召開臨時會，邀請行政院長陳建仁針對高端疫苗相關爭議進行專案報告，內容包括公布高端疫苗合約，釐清是否有圖利特定廠商、危害2300萬人民健康權益等情事。對此，游錫堃今召集朝野協商。

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會中，柯建銘表達其個人看法，質疑國民黨是否選情告急，侯友宜選情告急，要轉移凱旋苑爭議，敗象已露，「剩一週可以翻盤嗎？」高端相關62個調查案都已查無不法簽結，這不是新的戰場，「國民黨心虛、選情告急，這是我的看法。」他強調，包括行政院長專報、調閱小組等，相關會議早已開過20幾次。

曾銘宗則說，國民黨提出要開臨時會，因為外界覺得疑雲重重、黑幕重重，這並非基於國民黨選情，國民黨選情非常樂觀，有6成5民眾希望下架民進黨，且既然相關資料已送檢調、監察院，為何不送立法院，就直接公布。另，民眾黨團總召邱臣遠、時代力量黨團副總召陳椒華也表達支持開臨時會釐清高端爭議。

經討論，各黨團同意就高端相關爭議召開臨時會。最終游錫堃宣讀協商結論，訂於明日上午邀請行政院長陳建仁率領相關部會首長就高端疫苗相關爭議進行專案報告，並備質詢，質詢人數由民進黨團推派11人、國民黨團推派7人、民眾黨團及時力黨團各推派1人進行。臨時會時間僅9日一整天。

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