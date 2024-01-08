控「侯康貸」突縮水到1200萬 賴競總：政策反覆不值信賴

賴清德蕭美琴競選總部陳世凱（右）、立委競選曾柏瑜（左）共同在8日召開「造謠康十大謊言記者會」記者會，質疑趙少康造謠帶風向。（記者塗攝建榮）

2024/01/08 13:55

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競總發言人陳世凱、立委候選人曾柏瑜今開「造謠康10大謊言 」記者會，列出國民黨副總統候選人趙少康歷來錯誤百出的言論，批他只想抹黑、造謠、煽動仇恨，會遭選民唾棄；他們更質疑，侯陣營先前大肆宣傳的青年購屋免頭款政策「侯康貸」，竟突然從1500萬元縮水成1200萬元，這樣政策反覆的團隊值得信賴嗎？

陳世凱指出，2018年趙少康批評內政部研議由信保基金提供1成貸款減輕年輕人買房自備款壓力，現在卻提出購屋免頭期款的「侯康貸」、最高可貸1500萬元，還大肆拍廣告宣傳，但在選舉公報和「侯康配」官方網站，竟然縮水變成1200萬元，這種政策反覆的團隊，值得人民信賴嗎？

請繼續往下閱讀...

陳世凱批評，趙少康亂扯美國流行天后泰勒絲因地緣政治風險不敢來台秒被打臉，去年包括韓團BLACKPINK、西城男孩、新好男孩等國際天團都在高雄演出；趙除了愛說謊，也常穿越時空打臉自己，過去曾說「就不讓年輕人投票怎樣」、「18歲到20歲都是民進黨的」，現在又改口支持18歲公民權；趙還亂扯80%都綠媒，自己卻繼續當中廣董事長、佔用中廣大樓當副總統競辦，中廣網站還設「康新聞」專區，被踢爆後才下架，完全是雙重標準。

陳世凱酸說，侯友宜和趙少康真的很登對，趙少康當初取得中廣經營權的過程也頗具爭議。據不當黨產委員會2019年對中廣公司的處分書，中廣是國民黨不當取得的附隨組織，趙少康2006年用1億取得價值57億的中廣經營權時，正式把國產變成他私人的財產；侯友宜同樣剝學生的皮，圖利自家的土地，若這些國民黨權貴再次掌握權力，會不會輕易的把國家資產放到自己口袋中？

曾柏瑜批評，趙少康把副總統政見發表會、辯論會當成造謠平台使用，造成民眾恐慌、對立，比如他說「馬英九執政，一個邦交國都沒斷」，但事實上甘比亞就是在馬任內斷交；趙指稱國防部向美國採購MQ-9B無人機價格比別人高，也是立刻被國防部列舉荷蘭、比利時、澳洲、阿拉伯等國的價格打臉；趙批評勞保基金應提高收益率，也是立刻被勞動部以數據打臉，去年截至11月底已大賺6067億元、收益率10.82％，金帳面獲利938億元、收益率12.31%，雙雙創下歷年新高。

曾柏瑜表示，趙少康經常跟自己搭擋的總統候選人侯友宜政見相反，像是說核廢料「美國放哪裡我們就哪裡，美國現在在地下掩埋」，但事實上美國早在2008年就中止「雅卡山（Yucca Mountain）計畫」，至於很多國家採取的乾式貯存存放，這在新北市被侯友宜卡關多年；趙還說「因為經濟不好才用電少」，但國民黨執政時台股曾跌到4000多點、交棒給民進黨只有8000點，如今已1萬7千點，人均GDP也超越韓國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法