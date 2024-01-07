喊話共機別來亂搶侯友宜風頭？ 趙少康嗆：不說話不跑行程最好？

趙少康今陪同黨籍立委候選人張斯綱前往北投慈后宮參香。（記者陳冠甫攝）

2024/01/07 17:11

〔記者陳冠甫／台北報導〕國民黨副總統候選人趙少康今（7）日向中國國台辦喊話，請轉告解放軍有關部門，剩一周台灣要選舉，中共軍機不要再到海峽中線附近，「讓選舉保持平和，每天這樣來給台灣人民壓力，選舉這麼重要就不要來了」。媒體問及是否搶走總統候選人侯友宜主帥風頭，趙少康說，他現在講什麼都被說搶風頭，最好每天他什麼話都不說，什麼地方都不要去最好。

趙少康今陪同黨籍立委候選人張斯綱車隊掃街前受訪表示，他現在講什麼，媒體都說他搶了主帥的風頭，「最好每天我什麼話都不要講，什麼地方都不要去最好」趙少康反問媒體，這是侯友宜市長找他當副手的原因嗎？他接著回答，當然不是，侯友宜也跟他講要盡量發揮；這是分進合擊，每個人有不同角色、特長。

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趙少康說，現在選舉還沒有贏，每天拿「什麼搶主帥風采」挑撥分化，他認為「沒什麼意思。」實際上侯友宜跟他也不會因此就被挑撥分化，他們各自去拼各自努力，選贏最重要，不贏個人事小，不贏國家事大；「如果侯趙選贏了，是對國家好，如果沒選贏是對我個人好」他說，其實他很輕鬆、一點都沒有壓力，他就是努力去做，「既然侯友宜找了我做副手，我就拼了命去衝」。他個人其實沒有得失心，選贏是為國家，當然好，對個人來講，其實沒有很重要，一切都是為了國家來著想。

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