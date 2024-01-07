為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

喊話共機別來亂搶侯友宜風頭？ 趙少康嗆：不說話不跑行程最好？

趙少康今陪同黨籍立委候選人張斯綱前往北投慈后宮參香。（記者陳冠甫攝）

趙少康今陪同黨籍立委候選人張斯綱前往北投慈后宮參香。（記者陳冠甫攝）

2024/01/07 17:11

〔記者陳冠甫／台北報導〕國民黨副總統候選人趙少康今（7）日向中國國台辦喊話，請轉告解放軍有關部門，剩一周台灣要選舉，中共軍機不要再到海峽中線附近，「讓選舉保持平和，每天這樣來給台灣人民壓力，選舉這麼重要就不要來了」。媒體問及是否搶走總統候選人侯友宜主帥風頭，趙少康說，他現在講什麼都被說搶風頭，最好每天他什麼話都不說，什麼地方都不要去最好。

趙少康今陪同黨籍立委候選人張斯綱車隊掃街前受訪表示，他現在講什麼，媒體都說他搶了主帥的風頭，「最好每天我什麼話都不要講，什麼地方都不要去最好」趙少康反問媒體，這是侯友宜市長找他當副手的原因嗎？他接著回答，當然不是，侯友宜也跟他講要盡量發揮；這是分進合擊，每個人有不同角色、特長。

趙少康說，現在選舉還沒有贏，每天拿「什麼搶主帥風采」挑撥分化，他認為「沒什麼意思。」實際上侯友宜跟他也不會因此就被挑撥分化，他們各自去拼各自努力，選贏最重要，不贏個人事小，不贏國家事大；「如果侯趙選贏了，是對國家好，如果沒選贏是對我個人好」他說，其實他很輕鬆、一點都沒有壓力，他就是努力去做，「既然侯友宜找了我做副手，我就拼了命去衝」。他個人其實沒有得失心，選贏是為國家，當然好，對個人來講，其實沒有很重要，一切都是為了國家來著想。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯稱韓國瑜私下「講的不一樣」 趙少康：公開場合講的比較重要
2024/01/07 16:57

柯稱韓國瑜私下「講的不一樣」 趙少康：公開場合講的比較重要
趙少康：廉政處應改廉政總署 直屬總統府抓大官
2024/01/07 12:40

趙少康：廉政處應改廉政總署 直屬總統府抓大官

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
邀柯組聯合政府遭嗆 趙少康︰最早是柯提的
2024/01/07 05:30

邀柯組聯合政府遭嗆 趙少康︰最早是柯提的
選前黃金週末 趙少康批賴、柯市長任內沒政績
2024/01/06 23:39

選前黃金週末 趙少康批賴、柯市長任內沒政績

不菸酒竟二度罹癌 免疫治療助力抗肺癌
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播