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綠批「侯康貸」縮水 侯友宜競辦反問：看不懂中文？

針對綠營批侯康貸從1500萬元縮水成1200萬元，侯辦發言人李利貞表示，相關政見在官網上都有完整介紹，請問民進黨是偷懶不查資料，還是看不懂中文？（資料照，記者叢昌瑾攝）

針對綠營批侯康貸從1500萬元縮水成1200萬元，侯辦發言人李利貞表示，相關政見在官網上都有完整介紹，請問民進黨是偷懶不查資料，還是看不懂中文？（資料照，記者叢昌瑾攝）

2024/01/08 17:49

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控「侯康貸」突縮水到1200萬 賴競總：政策反覆不值信賴

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨總統候選人賴清德競總發言人陳世凱、立委候選人曾柏瑜今開「造謠康10大謊言 」記者會，質疑侯陣營大肆宣傳的青年購屋免頭款政策「侯康貸」從1500萬元縮水成1200萬元。侯辦發言人李利貞對此回應，相關政見在官網上都有完整介紹，請問民進黨是偷懶不查資料，還是看不懂中文？

李利貞解釋，侯友宜去年10月公布「青年能成家」政見，包括青年購屋低利貸款從1000萬提高至1200萬；去年11月底登記參選時，已將政見一併交給中選會，但因為民眾對這項政見陸續給予迴響，其中不乏「年輕人最擔心籌不出頭期款」的回饋，因此侯辦12月推出「555方案」，1500萬額度頭期款全額貸，並有限年齡、限首購、排富、轉售限制等條件。

李利貞批評，賴清德又怕侯友宜當選又愛學侯友宜，照抄免巴氏量表、醫護加薪、開放陸客等政見還不標明出處；侯辦長期主張的清查疫苗採購過程，賴清德也是突然在辯論會上提到可以公開，講到現在已經10天，請賴清德把緊急使用授權（EUA）二期審查資料連同採購合約一併公開。

賴蕭競選總部發言人陳世凱（右）、立委候選人曾柏瑜（左）共同8日召開「造謠康十大謊言記者會」記者會，質疑趙少康造謠帶風向。（記者塗建榮攝）

賴蕭競選總部發言人陳世凱（右）、立委候選人曾柏瑜（左）共同8日召開「造謠康十大謊言記者會」記者會，質疑趙少康造謠帶風向。（記者塗建榮攝）

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