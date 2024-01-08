李全教被藍、白放生？朱立倫：我已2度助選

國民黨主席朱立倫陪同無黨籍立委候選人李全教車隊掃街，爭取支持。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/08 14:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨前台南議長李全教以無黨籍參選第4選區立委，但繼日前民眾黨聲明並無授權總統候選人柯文哲肖像提供同框文宣的使用外，國民黨總統候選人侯友宜今天到台南車隊掃街，李全教也未隨行，遭網友質疑是否被藍、白陣營放生，支持者更擔心是否影響選情；國民黨主席朱立倫則回應，他已二度來幫李全教遊行助選了，籲請大家相挺，送李全教進國會。

侯友宜掃街車隊今天上午行經李全教永康選區，11點來到小東路與中華路口，過了1個鐘頭，中午12點，李全教則在此展開車隊掃街，僅由朱立倫陪同，時間點的安排令人好奇。

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朱立倫中午抵達李全教車隊集結點，受訪時提到，最後關鍵時刻，李的這1席很重要，因此特地來為他加油，希望鄉親支持專業、有經驗、腳踏實地的人，全力送進立法院。

對於侯友宜都未與李全教同框掃街一事，朱立倫解釋，今天侯友宜的掃街僅黨籍第3選區立委候選人姚正玉隨行，因為她是拿麥克風的，其他候選人則各忙自己的選舉，大家分工合作，最後衝刺。

朱立倫也強調，他自己已經第2度來陪同李全教車隊掃街，全力助選，籲請鄉親相挺。

國民黨主席朱立倫陪同無黨籍立委候選人李全教車隊掃街，爭取支持。（記者吳俊鋒攝）

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