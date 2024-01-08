柯文哲窄路造勢喊高雄破8萬 賴陣營：或許有好好運用選戰技巧

民進黨總統候選人賴清德競總發言人陳世凱說，唯一真正願意提供空照圖給大家的只有賴陣營，且場地選擇很重要，在窄路造勢看起來相對擁擠，或許柯文哲陣營有好好運用選戰技巧。（記者塗建榮攝）

2024/01/08 13:54

〔記者陳昀／台北報導〕選前黃金星期天，民進黨、國民黨、民眾黨昨晚都在高雄舉辦大型造勢，國民黨、民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲陣營分別喊出破12萬人及8萬人；民進黨總統候選人賴清德競總發言人陳世凱今回應，唯一真正願意提供空照圖給大家的只有賴陣營，且場地選擇很重要，在窄路造勢看起來相對擁擠，或許柯文哲陣營有好好運用選戰技巧。

被問到三黨昨晚都在高雄造勢，也都喊出近10萬人，但柯文哲都選在窄巷造勢遭人質疑？陳世凱在「 造謠康10大謊言 」記者會後受訪表示，3個陣營中真正願意提供空照圖給大家的大概就是賴清德陣營，他們扎扎實實用空照圖讓大家看見高雄、屏東造勢場有多少人。

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陳世凱說，侯友宜也號稱造勢破10萬人，希望他們也提供空照圖給大家看，高雄夢時代大家常去，夢時代前廣場有沒有辦法容納10萬人，他打很大的問號；至於柯文哲，技巧上蠻仔細的，挑比較窄的巷子或道路造勢，看起來相對擁擠，或許選戰技巧上他們有好好運用。

此外，台北市議員王欣儀以受害者家屬身分要求賴清德不要閃躲廢死議題，陳世凱反駁說，賴陣營從沒閃躲過廢死議題，台灣現在沒有廢死，自然沒有這個議題，他們或許沒有議題可以打，所以才一直跳針，2009年馬政府落實人權兩公約後廢死就不是議題，執政黨針對廢死是主張死刑執行必須慎重、謹慎、詳細，並沒有閃躲過相關議題。

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