柯侯追打高端議題 陳時中：國家簽約卻不尊重這種人當總統必是災難
2024/01/06 13:11
〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨總統候選人賴清德去年12月30日在辯論會上表示，贊成公開高端疫苗採購合約，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜皆追打此事；前衛福部長陳時中回擊，高端是保密5年，牽涉到未來賠償和未來國際合約信用問題，衛生福利部已交給法院，若國家對外相互簽訂合約，卻對合約無法尊重，這種人當總統必然是災難。
高嘉瑜今上午和陳時中、台北市民進黨黨部主委張茂楠，以及在地議員何孟樺、李建昌、王孝維等人到東湖市場掃街拜票。陳時中受訪被問到高端疫苗的相關議題，他表示，公文都有保存期限，當過市長的人，難道公文都不保存嗎，公文因為重要而保存30年、不是封存，封存是不讓大家看，保存是保留下來，任何時候都可調閱。
請繼續往下閱讀...
媒體追問，柯文哲說就直接公開，陳時中指出，高端是保密5年、簽過約，難道他沒有簽過約嗎？簽過約的合約，可以任意公開嗎？因牽涉未來賠償和未來國際合約信用問題，衛生福利部已交給法院，讓法院檢視內容，根據大家是否誣告做正確判定。
被問到國民黨總統候選人侯友宜也批評高端疫苗一事，陳時中表示，都當過市政首長，對公文程序還不瞭解，坦白講很失望，這樣的認知，未來如何當總統，若國家對外相互簽訂合約，對於合約無法尊重，這種人當總統必然是災難。