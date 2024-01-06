七度陪高嘉瑜掃街 陳時中：雖然她較尖銳卻從未違背黨
2024/01/06 12:44
〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第四選區（內湖、南港）立委高嘉瑜，今上午找民進黨台北市競選總部主委陳時中到東湖市場掃街拜票，面對此區選情，陳時中表示，雖然高嘉瑜很多事情跟他們看法不同、較尖銳，但黨若做了決議，她從來沒有違背，呼籲選民做出明智抉擇，高嘉瑜是民進黨唯一提名和有勝選機會的候選人。
高嘉瑜今上午和陳時中、台北市民進黨黨部主委張茂楠，以及在地議員何孟樺、李建昌、王孝維等人到東湖市場掃街拜票，沒想到卻遇到對手吳欣岱也在市場掃街拜票，吳欣岱、陳時中微笑打招呼。
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陳時中受訪表示，每一個人都有競選權利，就是民主可貴，作為民主進步政黨，不會害怕任何競爭，呼籲選民最後做出明智抉擇，高嘉瑜是民進黨唯一提名和有勝選機會的候選人，雖然過去有爭議、很多事情跟他們看法不同、較尖銳，但黨若做了決議，她從來沒有違背。
陳時中說，民主進步就是如此可貴，大家都可以有不同意見，也不會因為有不同意見就被排擠，除非違背民進黨的決議、違背少數服從多數的民主精神，但高嘉瑜沒有，她是在事情決定前，有個別意見、代表民眾發聲。
高嘉瑜則感謝陳時中七度替她輔選，展現民進黨團結一致、贏得勝選的決心，她表示港湖區是國會關鍵一席，她是民進黨提名，唯一代表本土派可在港湖贏的人選，無論如何拋下所有成見，以大局為重、台灣優先、國會過半為前提，呼籲大家全力支持高嘉瑜，她將全力以赴，守住此席，並努力持續到投票前。