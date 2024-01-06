七度陪高嘉瑜掃街 陳時中：雖然她較尖銳卻從未違背黨

台北市第四選區（內湖、南港）立委高嘉瑜今上午找民進黨台北市競選總部主委陳時中到東湖市場掃街拜票。（記者楊心慧攝）

2024/01/06 12:44

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第四選區（內湖、南港）立委高嘉瑜，今上午找民進黨台北市競選總部主委陳時中到東湖市場掃街拜票，面對此區選情，陳時中表示，雖然高嘉瑜很多事情跟他們看法不同、較尖銳，但黨若做了決議，她從來沒有違背，呼籲選民做出明智抉擇，高嘉瑜是民進黨唯一提名和有勝選機會的候選人。

高嘉瑜今上午和陳時中、台北市民進黨黨部主委張茂楠，以及在地議員何孟樺、李建昌、王孝維等人到東湖市場掃街拜票，沒想到卻遇到對手吳欣岱也在市場掃街拜票，吳欣岱、陳時中微笑打招呼。

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陳時中受訪表示，每一個人都有競選權利，就是民主可貴，作為民主進步政黨，不會害怕任何競爭，呼籲選民最後做出明智抉擇，高嘉瑜是民進黨唯一提名和有勝選機會的候選人，雖然過去有爭議、很多事情跟他們看法不同、較尖銳，但黨若做了決議，她從來沒有違背。

陳時中說，民主進步就是如此可貴，大家都可以有不同意見，也不會因為有不同意見就被排擠，除非違背民進黨的決議、違背少數服從多數的民主精神，但高嘉瑜沒有，她是在事情決定前，有個別意見、代表民眾發聲。

高嘉瑜則感謝陳時中七度替她輔選，展現民進黨團結一致、贏得勝選的決心，她表示港湖區是國會關鍵一席，她是民進黨提名，唯一代表本土派可在港湖贏的人選，無論如何拋下所有成見，以大局為重、台灣優先、國會過半為前提，呼籲大家全力支持高嘉瑜，她將全力以赴，守住此席，並努力持續到投票前。

台北市第四選區（內湖、南港）立委高嘉瑜今上午找民進黨台北市競選總部主委陳時中到東湖市場掃街拜票。（記者楊心慧攝）

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