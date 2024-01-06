冤家路窄！高嘉瑜掃街竟遇對手拜票 吳欣岱和陳時中握手

吳欣岱看見陳時中以微笑面對，並主動打招呼。（記者楊心慧攝）

2024/01/06 12:32

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第四選區（內湖、南港）立委高嘉瑜面臨台灣基進台北黨部主委吳欣岱搶票，高嘉瑜今上午找民進黨台北市競選總部主委陳時中到東湖市場掃街，沒想到冤家路窄，竟遇吳欣岱也在市場拜票，吳欣岱看見陳時中以微笑面對，並主動打招呼，更說：「阿中部長辛苦了」，兩人更握手，不過吳、高卻擦身而過、未有互動，雙方較勁意味明顯。

高嘉瑜今上午和陳時中、台北市民進黨黨部主委張茂楠，以及在地議員何孟樺、李建昌、王孝維等人到東湖市場掃街拜票，沒想到卻遇到吳欣岱也在市場掃街拜票，吳欣岱、陳時中微笑打招呼，現場還有疑似為民眾黨總統候選人柯文哲的一名志工，高舉著支持柯文哲的牌子，吳欣岱、高嘉瑜以及柯文哲的人馬於現場一度三方交會，形成大亂鬥的場面。

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吳欣岱於現場與陳時中打招呼並握手，高嘉瑜與吳欣岱卻未有互動，吳欣岱受訪表示，陳時中個人當然會有自己支持的對象，只是他現在的身分是民進黨競選總部主委，必須陪民進黨黨籍立委候選人拜票，她與陳時中握手也是希望能給彼此加油打氣。

吳欣岱說，並未特地安排與高嘉瑜相遇，本來就排定要到東湖市場拜票，至於高嘉瑜則一路用港湖區藍大於綠勒索綠色選民，所以她才會出來選，認為提出真正優秀的人才，透過理性政策論述、個人親和力，並努力勤跑基層，讓大家把這區翻轉，也讓綠色選民別因藍大於綠就要含淚投票，應支持自己想支持的理念，她十分捨不得選民支持得如此辛苦、委屈，希望大家光榮投票，而非含淚投票。

高嘉瑜受訪表示，選舉是互相競爭，但問題是港湖過去藍大於綠，只有本土派民進黨泛綠團結，才能贏得勝選，無論任何變化，她都會做好自己，且民進黨所有黨公職都多次替她輔選，相信展現團結決心最重要。

高嘉瑜今上午找民進黨競選總部主委陳時中到東湖市場掃街，沒想到竟遇吳欣岱也在市場拜票。（記者楊心慧攝）

吳欣岱和陳時中碰上。（記者楊心慧攝）

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