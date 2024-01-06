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選前黃金週末 趙少康批賴、柯市長任內沒政績

國民黨在中壢區舉辦「台灣平安 人民侯康」桃園團結勝選晚會，趙少康上台演說。（記者謝武雄攝）

國民黨在中壢區舉辦「台灣平安 人民侯康」桃園團結勝選晚會，趙少康上台演說。（記者謝武雄攝）

2024/01/06 23:39

〔記者謝武雄／桃園報導〕選前黃金週末，國民黨在桃園市中壢區舉辦「台灣平安 人民侯康」桃園團結勝選晚會，副總統候選人趙少康批評賴清德擔任台南市長6年，柯文哲8年台北市長，民眾根本說不出來他們做了什麼事，侯友宜在新北市服務13年，對新北貢獻有目共睹，前年選舉才能大贏對手林佳龍四十六萬票，而他在立委任內提了很多攸關民生法案，他和侯友宜絕對是最好的選擇。

趙少康說，賴清德自己200多天沒去議會這是尊重民主嗎？還說這次選舉是民主與專制，而先前發現跟88槍有關爐渣，就是賴清德當市長任內核准，當時里長檢舉環保局還說沒問題，賴清德南鐵東移拆人家房一百多間，賴皮寮違建一直哭。

而柯文哲市長連任，因為邊開票、邊投票才贏丁守中3000多票，台北市8年花2兆多元有甚麼政績，只記得拆忠孝東路站牌，上台言之鑿鑿說5大弊案，如今甚麼都沒有，講郝龍斌市長、馬英九市長是壞蛋、笨蛋，柯文哲自己甚麼建設都沒有還差點落選，這樣的人還能選總統嗎？

趙少康也提到，最近民進黨密集在電視打上「在路上」廣告，這樣的播放頻率至少要花1億元，就他來看，民進黨根本是在去戰爭、貪腐、帶來危險、不確定的路上，請選民1月13日用選票讓這輛車停下來，才能為中華民國開創新的旅程和前途。

國民黨主席朱立倫則強調，國民黨是會反省、改進的政黨，從這次國、民兩黨不分區立委提名就可看出端倪，國民黨尊重專業，民進黨只會派系分贓，國民黨知道要反省改革，請大家給國民黨機會。

國民黨主席朱立倫出席桃園團結勝選晚會。（記者謝武雄攝）

國民黨主席朱立倫出席桃園團結勝選晚會。（記者謝武雄攝）

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