為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

柯文哲質疑中國都在資助侯友宜 趙少康：抹紅沒有用

對於民眾黨總統候選人柯文哲質問國民黨總統候選人侯友宜「為什麼中國都在資助你？」國民黨副總統候選人趙少康表示，柯文哲要怎麼抹紅都沒用。（記者田裕華攝）

對於民眾黨總統候選人柯文哲質問國民黨總統候選人侯友宜「為什麼中國都在資助你？」國民黨副總統候選人趙少康表示，柯文哲要怎麼抹紅都沒用。（記者田裕華攝）

2024/01/05 12:34

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨副總統候選人趙少康今日上午出席立法院「護理加薪、侯康實現」記者會，會後接受媒體聯訪，對於民眾黨總統候選人柯文哲質問國民黨總統候選人侯友宜「為什麼中國都在資助你？」趙少康表示，柯文哲要怎麼抹紅都沒用，侯友宜一路走來，都站在捍衛台灣的立場，堅守台灣的利益。

趙少康說，侯友宜是嘉義豬肉販之子，是第一個到中國簽訂「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的人，他個人也從不跟中國官方聯絡，去中國都只是旅遊，基本上也不接受他們的招待，都花自己的錢。

趙少康舉香港為例，他支持香港的民主運動，聲援壹傳媒創辦人黎智英，「民進黨及總統候選人賴清德、柯文哲有做這件事嗎？」他也跟老共說，戰機不要越過海峽中線，戰艦不要繞台，山東艦、遼寧艦不要去東部，要善待香港、黎智英，請柯文哲照講一遍。

對於組聯合政府，柯文哲批國民黨「太權謀」、為「棄保」做鋪陳，趙少康說：「最早不是柯文哲提出聯合政府的嗎？那他當時有什麼算計、權謀嗎？聯合政府是一個好的構想，把優秀的人才都納入政府裡來，這不是很好嗎？人才為本」。

趙少康表示，民眾黨甚至民進黨裡有好的人才且對方願意，都可以考慮，看誰最適合那個位置，柯文哲講過要和國民黨組聯合政府，NCC、金管會等監督類的位置他要，這都可以考慮，想監督就讓你監督，人盡其才，怎麼此一時、彼一時，到了現在柯文哲又變了樣，國民黨還是堅持原先的主張，將來會有聯合政府，柯文哲希望的監督位置由他來推薦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推動改善醫療環境 趙少康：特殊病床護理加薪、補足健保點值
2024/01/05 12:22

推動改善醫療環境 趙少康：特殊病床護理加薪、補足健保點值
綠批打假球 時力要求出售中廣股份 趙少康︰那我乾脆不辭了
2024/01/05 05:30

綠批打假球 時力要求出售中廣股份 趙少康︰那我乾脆不辭了

新藥基金上路 自費用藥困境仍未解
趙少康參選謬論不斷 賴酸趙：把選舉當主持政論節目
2024/01/05 05:30

趙少康參選謬論不斷 賴酸趙：把選舉當主持政論節目
趙少康邀組聯合政府 柯文哲酸：鋪陳棄保
2024/01/05 05:30

趙少康邀組聯合政府 柯文哲酸：鋪陳棄保

不菸酒竟二度罹癌 免疫治療助力抗肺癌
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播