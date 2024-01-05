柯文哲質疑中國都在資助侯友宜 趙少康：抹紅沒有用

對於民眾黨總統候選人柯文哲質問國民黨總統候選人侯友宜「為什麼中國都在資助你？」國民黨副總統候選人趙少康表示，柯文哲要怎麼抹紅都沒用。（記者田裕華攝）

2024/01/05 12:34

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨副總統候選人趙少康今日上午出席立法院「護理加薪、侯康實現」記者會，會後接受媒體聯訪，對於民眾黨總統候選人柯文哲質問國民黨總統候選人侯友宜「為什麼中國都在資助你？」趙少康表示，柯文哲要怎麼抹紅都沒用，侯友宜一路走來，都站在捍衛台灣的立場，堅守台灣的利益。

趙少康說，侯友宜是嘉義豬肉販之子，是第一個到中國簽訂「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的人，他個人也從不跟中國官方聯絡，去中國都只是旅遊，基本上也不接受他們的招待，都花自己的錢。

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趙少康舉香港為例，他支持香港的民主運動，聲援壹傳媒創辦人黎智英，「民進黨及總統候選人賴清德、柯文哲有做這件事嗎？」他也跟老共說，戰機不要越過海峽中線，戰艦不要繞台，山東艦、遼寧艦不要去東部，要善待香港、黎智英，請柯文哲照講一遍。

對於組聯合政府，柯文哲批國民黨「太權謀」、為「棄保」做鋪陳，趙少康說：「最早不是柯文哲提出聯合政府的嗎？那他當時有什麼算計、權謀嗎？聯合政府是一個好的構想，把優秀的人才都納入政府裡來，這不是很好嗎？人才為本」。

趙少康表示，民眾黨甚至民進黨裡有好的人才且對方願意，都可以考慮，看誰最適合那個位置，柯文哲講過要和國民黨組聯合政府，NCC、金管會等監督類的位置他要，這都可以考慮，想監督就讓你監督，人盡其才，怎麼此一時、彼一時，到了現在柯文哲又變了樣，國民黨還是堅持原先的主張，將來會有聯合政府，柯文哲希望的監督位置由他來推薦。

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