賴蕭配南北合擊全台車隊掃街！蕭美琴汐止出發號召「美德贏台灣」
2024/01/08 10:45
〔記者俞肇福／新北報導〕選戰進入倒數不到1週，民進黨副總統候選人蕭美琴「戰貓車隊」今早展開全台車隊掃街行程，第一站從新北市第12選區汐止，與同黨「小戰貓」、立委候選人賴品妤合體，號召民眾響應「在路上，去投票」。蕭美琴說，「我們正在寫台灣成功的故事」，要用選票向全世界證明，台灣人民對民主自由的堅持，讓「美德贏台灣」。
蕭美琴今天（8日）早上9點抵達汐止大同路、鄉長路口的車隊集合地點後，與賴品妤分別對選民喊話，尋求支持。蕭美琴說，今天她跟民進黨總統候選人賴清德分進合擊，賴清德從南台灣開始，她在北台灣起步，展開本週的台灣大車掃行程，最後透過全台大掃街，能夠有更多的機會，跟全台鄉親再一次的懇託。
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蕭美琴表示，「美德配」需要大家的支持，希望鄉親可以跟他們在一起。關鍵的時刻1月13日，我們正在寫台灣成功的故事，長期以來台灣民主發展的過程，獲得全世界的認同跟肯定，全世界也非常關心台灣持續的發展，也非常關心台灣的未來。
她呼籲民眾，要用手中的選票向全世界證明，台灣人民是對民主自由有所堅持，「美德贏台灣」，讓蔡英文總統長期以來所累積的基礎可以持續下去。
民進黨副總統候選人蕭美琴「戰貓車隊」今早展開全台車隊掃街行程，第一站從新北市第12選區的汐止，與同黨「小戰貓」、立委候選人賴品妤合體，號召民眾響應「在路上，去投票」，懇託鄉親讓「美德贏台灣」。（記者田裕華攝）