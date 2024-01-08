賴蕭配南北合擊全台車隊掃街！蕭美琴汐止出發號召「美德贏台灣」

民進黨副總統候選人蕭美琴，出席「全國大車掃汐止出發記者會」，並陪同民進黨立委候選人賴品妤車隊掃街拜票。（記者田裕華攝）

2024/01/08 10:45

〔記者俞肇福／新北報導〕選戰進入倒數不到1週，民進黨副總統候選人蕭美琴「戰貓車隊」今早展開全台車隊掃街行程，第一站從新北市第12選區汐止，與同黨「小戰貓」、立委候選人賴品妤合體，號召民眾響應「在路上，去投票」。蕭美琴說，「我們正在寫台灣成功的故事」，要用選票向全世界證明，台灣人民對民主自由的堅持，讓「美德贏台灣」。

蕭美琴今天（8日）早上9點抵達汐止大同路、鄉長路口的車隊集合地點後，與賴品妤分別對選民喊話，尋求支持。蕭美琴說，今天她跟民進黨總統候選人賴清德分進合擊，賴清德從南台灣開始，她在北台灣起步，展開本週的台灣大車掃行程，最後透過全台大掃街，能夠有更多的機會，跟全台鄉親再一次的懇託。

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蕭美琴表示，「美德配」需要大家的支持，希望鄉親可以跟他們在一起。關鍵的時刻1月13日，我們正在寫台灣成功的故事，長期以來台灣民主發展的過程，獲得全世界的認同跟肯定，全世界也非常關心台灣持續的發展，也非常關心台灣的未來。

她呼籲民眾，要用手中的選票向全世界證明，台灣人民是對民主自由有所堅持，「美德贏台灣」，讓蔡英文總統長期以來所累積的基礎可以持續下去。

民進黨副總統候選人蕭美琴「戰貓車隊」今早展開全台車隊掃街行程，第一站從新北市第12選區的汐止，與同黨「小戰貓」、立委候選人賴品妤合體，號召民眾響應「在路上，去投票」，懇託鄉親讓「美德贏台灣」。（記者田裕華攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴今天陪同民進黨立委候選人賴品妤在汐止進行車隊掃街拜票。（記者田裕華攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴號召民眾響應「在路上，去投票」。（記者田裕華攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴（右二）「戰貓車隊」今早展開全台車隊掃街行程，第一站從新北市第12選區汐止，與同黨「小戰貓」、立委候選人賴品妤（左二）合體。（記者田裕華攝）

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